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Politika

Siyaset gündemi

10 Eylül 2008 03:00

 
1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Azerbaycan'a gidecek.
- Gül, ziyareti öncesinde Irak eski Başbakanı Ayad Allawi ve beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü'nde kabul edecek. (Saat: 12.00)
- Cumhurbaşkanı Gül, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda açıklama yapacak. (Saat: 14.15)
- Cumhurbaşkanı Gül ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'deki Zağulba Sarayı'nda baş başa görüşecek. (Saat: 19.00)
- Cumhurbaşkanları başkanlığındaki heyetler arası görüşmeler ve basına açıklama da aynı sarayda gerçekleşecek. (Saat: 19.45/20.15)
- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Gül onuruna Zağulba Sarayı'nda akşam yemeği verecek. (Saat: 20.30)
- Yemek sonrası Azerbaycan'dan ayrılacak olan Cumhurbaşkanı Gül, Ankara'ya dönüşünde Esenboğa Havalimanı'nda açıklama yapacak. (Saat: 22.45)

2- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muammer Aydın ve MİT Müsteşarı Emre Taner'i Başbakanlık Merkez Bina'da ayrı ayrı kabul edecek. (Saat: 13.00/15.00)
- Erdoğan, Partisi'nin Kadıköy İlçe Teşkilatı ile Bostancı'daki iftar yemeğinde bir araya gelecek.
(Saat: 19.30)

3- BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer'ın Ankara temasları...
- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kıbrıs Özel Danışmanı Downer'ı Çankaya Köşkü'nde kabul edecek. (Saat: 11.00)
- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Alexander Downer'ı Başbakanlık Merkez Bina'da kabul edecek. (Saat: 12.00)
- Downer, daha sonra Dışişleri Bakanı Ali Babacan ile bir araya gelecek. (Saat: 14.30)

4- Devlet Bakanı Mehmet Aydın, İzmir'de Elazığlı İşadamları Derneği'nin iftar yemeğine katılacak. (Saat: 19.37)

5- Dışişleri Bakanı Ali Babacan, çalışma ziyareti için İsviçre'ye gidecek.

6- Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Marmara İş Hayatı Dernekleri Federasyonu (MARİFED) ile Türkiye Sanayiciler ve İşadamları Konfederasyonu'nun (TUSKON), bazı derneklerle İstanbul'da düzenleyecekleri iftar yemeğine katılacak. (Saat: 19.30)

7- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler'in Bakü'de katıldığı "Azerbaycan ve Türkmenistan'daki Petrol ve Gaz Potansiyeli: Enerji, ekonomi ve ekoloji işbirliği stratejisi" konulu konferans sona eriyor.

8- Siyasi Partilerden...
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat, Parti Genel Merkezinde basın toplantısı yapacak. (Saat: 12.00)
- CHP Grup Başkanvekili Hakkı Suha Okay, TBMM'de basın toplantısı düzenleyecek. (Saat: 11.30)
- MHP Genel Başkan Yardımcısı Osman Çakır ve Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, TBMM'de ayrı ayrı basın toplantısı yapacak. (Saat: 11.00/12.30)

9- Lüksemburg Ekonomi ve Dış Ticaret Bakanı Jeannot Krecke ve beraberindeki heyet, Kocaeli Sanayi Odası'nı ziyaret edecek.
- Heyet daha sonra Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde "Uluslararası Firma Eşleştirme Etkinliğine katılacak. (Saat: 10.00/14.00) 
 

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