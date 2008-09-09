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Politika

Siyaset gündemi

09 Eylül 2008 03:00

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Antalya'ya gidecek.
- Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile akşam yemeğinde bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Gül, daha sonra Ankara'ya dönecek. (Saat: 19.23)

2- TBMM Başkanı Köksal Toptan, Avrasya Yazarlar Birliği Genel Başkanı Yakup Deliömeroğlu ve beraberindeki heyeti kabul edecek. (Saat: 14.00)

3- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Şahinler Metal ve Baymak Emma'nın İstanbul Tuzla'daki tesislerinin açılışına katılacak. (Saat: 18.00/18.30)
- Erdoğan, Baymak işçileriyle iftar yapacak. (Saat: 19.33)

4- İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü kutlanıyor.
- Törenlere CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile Devlet Bakanı Mehmet Aydın da katılacak. (Saat: 10.30)

5- Baykal, İzmir'de partisinin MKYK toplantısına ve belediyenin düzenlediği konsere katılacak, ayrıca Konak Belediyesi pazar yerinin açılışını yapacak. (Saat: 12.30/13.30/21.00)

6- Dışişleri Bakanı ve Başmüzakereci Ali Babacan, Ankara'da AB ile Türkiye Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Konferansı'nın açılışında konuşacak. (Saat: 10.30)

7- Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) seçimli genel kurulu, Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in katılımıyla İstanbul'da yapılacak. (Saat: 11.00)

8- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler'in, "Azerbaycan ve Türkmenistan'daki Petrol ve Gaz Potansiyeli: Enerji, ekonomi ve ekoloji işbirliği stratejisi" konulu konferansa katılmak üzere
gittiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temasları izleniyor.

9- Devlet Bakanı Mustafa Said Yazıcıoğlu, Denizli'de valilik ve belediyeyi ziyaret edecek, iftar yemeğine katılacak. (Saat: 12.30/13.00/19.32)

10- Devlet Bakanı Nimet Çubukçu, İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen "Çocuklar İçin ve Çocuklarla Birlikte Bir Avrupa Kurmak" konulu toplantıda konuşacak.

11- Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, güvenlik ve savunma konularında Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 5. Handelsblatt Konferansı'na katılacak ve konuşma yapacak.

12- Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaptırılan Şehit Uzman Çavuş Mustafa Uysal İlköğretim Okulunun açılış törenine katılacak. (Saat: 10.00)
- Şahin, Dilek Sabancı Spor Salonu'nda amatör spor kulüpleri malzeme dağıtım törenine katıldıktan sonra Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret edecek, burada Şahin'e orman yangınları raporu brifingi verilecek. (Saat: 13.30/15.00/15.30)

13- Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Antakya'da okul açılışı törenlerine katılacak, "Küreselleşme Sürecinde Türkiye" konulu konferans verecek ve ziyaretlerde
bulunacak. (Saat: 11.00-20.00)

14- Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, Ankara'da Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kuruluna ziyarette bulunacak. (Saat: 12.00)

15- Fransa'nın Angens kentinde süren Avrupa Birliği Sağlık Bakanları Toplantısı sona eriyor.
- Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın da katıldığı toplantılarda, öncelikli gündem maddesi olarak, kamu sağlığı güvenliği konusunda alınacak önlemler görüşülüyor.

16- Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, İstanbul'da TÜSİAD'ın düzenlediği "Sürdürülebilir Su Yönetimi Konferansı"nın açılış konuşmasını yapıyor.
- Eroğlu, Esenler Belediyesinin defter dağıtım törenine katılacak. (Saat: 12.00) 

 

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