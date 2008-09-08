Siyaset gündemi

1- Yeni adli yıl başlıyor.

- Adli yılın başlaması dolayısıyla Yargıtay'da düzenlenecek törene Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Köksal Toptan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Deniz Baykal katılacak.



- Törende, Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker ile Türkiye Barolar Birliği Başkanı Özdemir Özok konuşacak. (Saat: 10.00)

- Yargıtay Başkanı Gerçeker ve beraberindekiler Anıtkabir'i ziyaret edecek. (Saat: 14.30)

- Gerçeker'in TBMM Havuzlu Bahçe'de vereceği resepsiyona Meclis Başkanı Köksal Toptan da katılacak. (Saat: 20.00)



2- Okullarda yeni eğitim ve öğretim yılı başlıyor.

2008-2009 Eğitim Öğretim Yılı'nın başlaması ve yapımı tamamlanan okulların toplu açılışı dolayısıyla Başbakan Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in katılımıyla, Gaziantep'in Şehitkamil İlçesindeki Adnan A.Ş. İlköğretim Okulunda tören düzenlenecek. (Saat: 14.30)



- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Şehitkamil'deki Abdülkadir Konukoğlu İlköğretim Okulu ve İş Okulunu da ziyaret edecek. (Saat: 16.00)

- Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Ana-Kız Okuldayız" kampanyasının ilk dersi Başbakan

Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla verilecek. (Saat: 14.00)



- Ankara Valisi Kemal Önal ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret edecek.(Saat: 10.00)



3- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e, Estonya'nın Ankara Büyükelçisi Aivo Orav ile Polonya'nın

Ankara Büyükelçisi Marcin Wilczek, Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı güven mektubu sunacak.

(Saat: 14.00/16.00)



4- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Valiliğini ziyaretinin ardından AK Parti il

teşkilatının Royal Otel'deki iftar yemeğine katılacak. (Saat: 16.30/18.58)



5- Dışişleri Bakanı ve Başmüzakereci Ali Babacan, DSP Genel Başkanı Zeki Sezer ile bir araya gelerek, Türkiye'nin 2008 yılı Ulusal Program taslağı hakkında bilgi verecek.



6- Devlet Bakanı Nimet Çubukçu, İsveç Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığı ve Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği işbirliğiyle İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen "Çocuklar İçin ve

Çocuklarla Birlikte Bir Avrupa Kurmak" konulu toplantıda konuşma yapacak.



7 Devlet Bakanı Mehmet Aydın, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla İzmir'de düzenlenecek törene katılacak. (Saat: 10.30)

- Bakan Aydın, Nevvar Salih İşgören Huzurevi'nde

iftar yemeğine katılacak.



8 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, "Azerbaycan ve Türkmenistan'daki Petrol ve Gaz Potansiyeli" Konferansına katılmak için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitmek üzere Atatürk Havalimanından hareket edecek. (Saat: 13.30)



9-Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Yalova'da "Katı Atık Bertaraf Tesisi"nin açılış ve "Atıksu Arıtma Tesisi"nin temel atma törenlerine katılacak. (Saat: 14.00/18.00)



10-Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cevat Ayhan parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (Saat: 11.30)



