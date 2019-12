Siyaset gündemi

1- Türkiye-Pakistan-Afganistan Üçlü Zirvesi İstanbul'da gerçekleştirilecek.

- Cumhurbaşkanı Gül, Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ve Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zardari ile Four Seasons Oteli'nde ikili görüşmeler yapacak, aile fotoğrafı çekilecek. (Saat: 14.30/15.00/15.30)

- Cumhurbaşkanlarının Four Seasons Oteli'ndeki üçlü görüşmeleri ve üçlü heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek. (Saat: 15.45)

- Cumhurbaşkanı Gül, konuk cumhurbaşkanları onuruna Esma Sultan Yalısı'nda akşam yemeği verecek. (Saat: 20.30)



2- Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara'da, "Ekonomik Değerlendirme" konulu basın toplantısı düzenleyecek.(Saat: 09.30)



3- Devlet Bakanı Nimet Çubukçu, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek. (Saat: 10.30)



4- Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de açılış ve ziyaretlerde bulunacak.



5- Devlet Bakanı Said Yazıcıoğlu, Karadağ'a ziyarette bulunacak.

- Yazıcıoğlu, bugün Azınlıklar ve İnsan Hakları Bakanı Fuad Nimani, İçişleri ve Kamu Yönetimi Bakanı Yusuf Kalemperoviç, Başbakan Yardımcısı Vujica Lazaviç ile görüşecek.

- Said Yazıcıoğlu, Karadağ Cumhurbaşkanı Filip Vujanoviç tarafından kabul edilecek.



6- Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yapılan AGİT 16. Bakanlar Konseyi Toplantısı sona erecek.

- Toplantıda Türkiye'yi temsil eden Dışişleri Bakanı Ali Babacan yurda dönecek.



7- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, Konya Organize Sanayi Bölgesinde düzenlenecek olan, "ENVER Motor Hareketi Toplantısı"na katılacak. (Saat: 14.30)



8- CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Murat Karayalçın, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın da katılacağı toplantıda, çalışma programını açıklayacak. (Saat: 13.30)



9- Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda basın bilgilendirme toplantısı yapılacak. (Saat: 11.00)



10- TBMM'den...

- Genel Kurulda, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı görüşülecek. (Saat: 14.00)

- TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu, İtalya Senatosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Lamberto Dini başkanlığındaki heyeti kabul edecek. (Saat: 10.30)

-İtalyan Parlamento heyeti, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Murat Mercan ile görüşecek.(Saat: 11.30)

-Heyet daha sonra, AB Uyum Komisyonu Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Başkanı Zafer Üskül'ü ayrı ayrı ziyaret edecek. (Saat: 15.15/16.00)



11- Siyasi partilerden...

- BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, partisinin Kadın Kolları Genel Başkanlığı

tarafından düzenlenecek toplantıya katılacak. (Saat: 14.00)

- DP Genel Başkanı Süleyman Soylu, Yedi Tepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler

Kulübü yöneticileri ile Kamu Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız ve Yönetim Kurulu

üyelerini kabul edecek. (Saat: 10.00/14.00)



12- İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen 45'i tutuklu 86 sanıklı "Ergenekon" davasının 25'inci duruşması, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde yapılacak. (Saat: 09.30)



14- Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü Mehmet Çağlar, Ankara'da düzenleyeceği basın toplantısında, Kurban Bayramı'nda yurtta yaşanacak hava durumu hakkında bilgi verecek. (Saat: 13.30)