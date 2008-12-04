Siyaset gündemi

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı Çankaya Köşkü'nde kabul edecek. (Saat: 15.30)



2- Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan'ın da katılacağı törenle verilecek. (Saat: 14.00)



3- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, TAİ-AIRBUS A350 Ortaklık Anlaşması'nın Ankara'da TUSAŞ tesislerindeki imza törenine katılacak. (Saat: 11.00)



4- İtalya Senatosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Lamberto Dini'nin Ankara'da temasları.

- Dini, Cumhurbaşkanı Gül tarafından Çankaya Köşkü'nde, Başbakan Erdoğan tarafından da Başbakanlık Resmi Konutu'nda kabul edilecek. (Saat: 18.15/18.30)



5- Gaziantep'te açılış ve temel atma törenleri.

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Devlet Bakanı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Gaziantep Adalet Sarayı'nın açılış töreni ile Gazikent Üniversitesi binalarının temel ata törenine katılacak. (Saat: 11.00/14.30)



6- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile Moğolistan Çevre ve Turizm Bakanı Luimed Gansukh Ankara'da, Türkiye-Moğolistan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 5. dönem toplantısı protokol imza törenine katılacak. (Saat: 15.30)



7- Dışişleri Bakanı Ali Babacan, Helsinki'de yapılacak AGİT 16. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak.



8- Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Bakü'de 8. Türk Dünyası Ekonomi, Bilişim ve Kültür Forumu'nun açılışında bulunacak.

- Tüzmen, Azerbaycan-Türkiye İş Forumu'na da katılacak.



9- Devlet Bakanı Nimet Çubukçu, Başkent Öğretmenevi'nde, Dünya Özürlüler Günü dolayısıyla başarılı özürlü sporcu ve üniversite öğrencilerine verilecek plaket törenine ve "BM Özürlü Kişilerin Hakları Sözleşmesi" konulu panele katılacak. (Saat: 11.00)



10- Devlet Bakanı Said Yazıcıoğlu Ankara'da, "En az gelişmiş ülkeler çalıştayının" açış konuşmasını yapacak.

- Yazıcıoğlu, Başbakanlık Merkez Bina'da da Moğolistan Çevre ve Turizm Bakanı Luimed Gansukh ile görüşecek. (Saat: 09.30/13.00)



11- Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, Türk Telekom Spor Kulübünün düzenlediği fotoğraf yarışmasının Ankara'daki ödül törenine katılacak. (Saat: 14.00)



12- Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, Ankara'da "Ekonomide Beklentiler ve Dış Ticarete Etkileri" konulu panelin açılışına katılacak. (Saat: 09.30)



13- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, Ankara 1. Organize Sanayi Bölgesinde düzenlenecek "ENVER Motor Hareketi Toplantısı"na katılacak. (Saat: 15.00)



14- TBMM'den...

- Genel Kurulda, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle genel görüşme yapılacak.

- Görüşmelerin ardından Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nın müzakerelerine devam edilecek. (Saat: 11.00)

- TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Hüseyin Üzmez'in duruşmasına katılım konusunu ve Engin Çeber ile ilgili alt komisyon raporunu ele alacak.(Saat: 10.00)

- ABD Savunma Bakanı Yardımcısı Mary Beth Long, TBMM Dışişleri Komisyonu Sözcüsü Suat Kınıklıoğlu ve Türkiye-ABD Dostluk grubu üyeleriyle bir araya gelecek. (Saat: 15.00)

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, basın toplantısı yapacak. (Saat: 11.30)



15- Siyasi partilerden...

- DP Genel Başkanı Süleyman Soylu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (Saat: 12.00)

- DSP Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Erçelebi, Denizli'de basın toplantısı yapacak. (Saat: 13.30)



16- İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ce görülen 45'i tutuklu 86 sanıklı "Ergenekon" davasının 24'üncü duruşması, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde yapılacak. (Saat: 09.30)

