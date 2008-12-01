Siyaset gündemi

1- Bakanlar Kurulu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Başbakanlık Merkez Bina'da toplanacak. (Saat: 10.00)



2- Güney Kore Başbakanı Han Seung-Soo, Türkiye'ye geliyor.

- Başbakan Erdoğan, Seung-Soo'yu Başbakanlık Merkez Bina'da resmi törenle

karşılayacak. (Saat: 15.30)

- Erdoğan ve Seung-Soo ortak basın toplantısı düzenleyecek. (Saat: 17.30)

- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Seung-Soo ve beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü'nde kabul edecek. (Saat: 18.15)

- Başbakan Erdoğan, Başbakanlık Resmi Konutu'nda Seung-Soo onuruna akşam yemeği verecek. (Saat: 19.30)

- Han, temasları çerçevesinde Anıtkabir'i ve Güney Kore Parkını da ziyaret

edecek. (Saat: 14.15/14.45)



3- Cumhurbaşkanı Gül, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan'ı Çankaya Köşkü'nde kabul edecek. (Saat: 14.30)



4- TBMM Başkanı Köksal Toptan, Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Genç İşadamları Derneği'nin "Yılın Genç İşadamları" ödül törenine katılacak.

- Toptan, Adana'da Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Çağ Üniversitesi'ni

ziyaret edecek. (Saat: 10.00-15.30)

- Köksal Toptan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın (TİKA) ortaklaşa düzenlediği "Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu'nda Kadın ve Demokratik Yönetişim" konulu uluslararası konferansın İstanbul'daki

açılış kokteyline de katılacak. (Saat: 19.30)



5- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren, Ekonomi Muhabirleri Derneğinin (EMD) Ankara'da düzenlediği sohbet toplantısına katılıyor.



6- Devlet Bakanı Mehmet Şimşek ile Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Ankara'da, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Uluslararası Para Fonu Maliye Bölümünün ortaklaşa düzenlediği "Mali Kurallar Çalıştayı"nın açılışına

katılacaklar. (Saat: 09.00)



7- Dışişleri Bakanı Ali Babacan, resmi ziyarette bulunduğu Bakü'de, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ile ikili görüşme yapacak ve basın toplantısı düzenleyecek.

- Temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başbakan Artur Rasizade ve Meclis Başkanı Oktay Esadov tarafından da kabul edilecek olan Babacan'ın ayrıca, Bakü Anadolu Lisesi ve Kafkas Üniversitesi'ni ziyaret etmesi bekleniyor.



8- Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, AB dönem başkanı Fransa ve Avusturya'nın

Viyana'da ortaklaşa düzenlediği "e-katılım" bakanlar toplantısında Türkiye'yi temsil edecek.



9- Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, TÜFAD Genel Başkanı İsmail Dilber ile Turkcell Süper Lig'de görev yapan teknik direktörleri makamında kabul edecek. (Saat: 9.30)



10- Güven 2008 Milli Kriz Yönetimi Tatbikatı, tanıtım brifingi Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde yapılacak. (Saat: 09.30)



11- BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası Genel Başkanı Mürsel Turbay'ı parti genel merkezinde kabul edecek. (Saat: 10.30)



12- İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 45'i tutuklu 86 sanıklı

"Ergenekon" davasının 22'nci duruşması, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde yapılacak. (Saat: 09.30)



