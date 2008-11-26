Siyaset gündemi

1- Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bamir Topi'nin Ankara temasları.

- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bamir Topi'yi Çankaya Köşkü'nde törenle karşılayacak. (Saat: 10.30)



- Cumhurbaşkanı Gül ve Arnavutluk Cumhurbaşkanı Topi, Çankaya Köşkü'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı yapacak. (Saat: 10.45/11.15/12.15)



- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Topi ile Başbakanlık Resmi Konutu'nda görüşecek. (Saat: 13.00)



- TBMM Başkanı Köksal Toptan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bamir Topi ile görüşecek. (Saat: 15.00)



- Cumhurbaşkanı Gül ve eşi, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Topi ve eşi onuruna Çankaya Köşkü'nde akşam yemeği verecek. (Saat: 20.00)



2- Norveç Veliaht Prensi Haakon'un Ankara temasları.

- Prens Haakon, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler ile Ankara'da düzenlenen, "Norveç-Türk Hidroenerji Forumu 2008"e katılacak. (Saat: 09.30)



- Cumhurbaşkanı Gül ile Hakoon Çankaya Köşkü'ndeki çalışma yemeğinde bir araya gelecek. (Saat: 13.30)



3- TBMM Başkanı Köksal Toptan, İran-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ali Akbar Aghaei ve beraberindeki heyeti kabul edecek. (Saat: 11.00)



- Toptan, kadın milletvekillerinin eşlerine öğle yemeği verecek. (Saat: 13.00)



4- "6. Spor Şurası" Ankara'da çalışmalarına başlıyor.

- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı şuranın açılışını, Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu yapacak. (Saat: 10.30)



5- Hollanda Dış Ticaret Bakanı Ankara'da.

- Başbakan Erdoğan, Hollanda Dış Ticaret Bakanı Frank Heemskerk ve beraberindeki heyeti Başbakanlık Resmi Konutu'nda kabul edecek. (Saat: 15.30)



- Heemskerk, Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen ile de bir araya gelecek. (Saat: 18.00)



6- Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in başkanlığında Ankara'da toplanacak. (Saat: 11.00)



7- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren, İstanbul'da düzenlenen Balkan Ekonomi Zirvesi'ne katılacak. (Saat: 10.00)



8- Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Fransa'nın dış ticaretten sorumlu Devlet Bakanı Anne-Marie Idrac ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından İstanbul'da düzenlenen çalışma kahvaltısına katılıyor.



- Tüzmen İstanbul'da, Türkiye ile Karadağ arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın imza törenine de iştirak edecek. (Saat: 10.30)



9- Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ve Suudi Arabistan Ulaştırma Bakanı Cubarah Bin Eyd El-Surasi, Ankara'da 9. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı protokol imza

törenine katılacak. (Saat: 10.00)



- Bakan Unakıtan ve Suudi Arabistan Ulaştırma Bakanı Cubarah Bin Eyd El-Surasi, İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türk-Suud İş Konseyi ortak toplantısına katılacak. (Saat: 15.00)



10- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler Ankara'da,

Hollanda Enerji Ajansı Senter Novem ile ortaklaşa düzenlenen "Rüzgar Enerji Çalıştayı"na katılıyor.



- Bakan Güler, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) ve Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) tarafından Ankara'da düzenlenen, "Borlu Çimento Üretimi ve Kullanımı" konulu basın toplantısına da iştirak edecek. (Saat: 15.30)



11- Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım İstanbul'da, 17. Ulusal Kalite Kongresi Ödül Töreni'ne katılacak. (Saat: 16.30)



- Bakan Yıldırım, Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'nin İstanbul'daki "165. Kutlama Gecesi"nde de bulunacak. (Saat: 20.00)



12- Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, "5. Dünya Su Forumu Afrika Bölgesel Toplantısı"na katılmak üzere Fas'a gidecek. (Saat: 09.45)



13- Devlet Bakanı Mehmet Şimşek'in Tahran'da katıldığı Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyonu toplantıları sona eriyor.



14- Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muammer Aydın, seçmen listelerinin askıya çıkarılarak güncelleştirilmesi konusunda, Adalet Bakanlığı Gazi Ek Binası'nda basın toplantısı yapacak. (Saat: 16.00)



15- TBMM Genel Kurulunda, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerine

başlanacak. (Saat: 11.00)



16- Siyasi partilerden...

- BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, Anadolu Ulusal Uyanış ve Dayanışma Platformu üyelerini parti genel merkezinde kabul edecek. (Saat: 11.00)



- Anavatan Partisi Genel Başkanı Salih Uzun, DP Genel Başkanı Süleyman Soylu ve BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu ziyaret edecek. (Saat: 14.00/16.00)



- Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli heyetlerle parti genel merkezinde ayrı ayrı görüşecek. (Saat: 11.30/12.00/12.30/16.00)



17- Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Yunanistan'a yapacağı resmi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas ile görüşecek.

