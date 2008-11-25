Siyaset gündemi

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Çin Halk Cumhuriyetinin Ankara Büyükelçisi Gong Xiaosheng'i, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Sürmeli'yi, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Hannes Swoboda ve beraberindeki heyeti ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Joost Lagendijk'i Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek. (Saat: 11.00/16.00/17.30/18.15)



2- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyaret bulunacak Norveç Veliaht Prensi Haakon ile Başbakanlık Merkez Binası'ndaki resmi görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı yapacak. (Saat: 17.00/18.15)

- Erdoğan, Veliaht Prens onuruna Başbakanlık Resmi Konutu'nda akşam yemeği

verecek. (Saat: 19.00)

- Başbakan Erdoğan, AP Dış İlişkiler Komisyonu heyetini, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Joost Lagendijk'i ve Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker'i Başbakanlık Merkez Bina'da ayrı ayrı kabul edecek. (Saat: 14.00/14.45/15.00)



3- TBMM Başkanı Köksal Toptan, Ürdün'de.

- Toptan, Salt kentindeki Türk Şehitliğini ziyaret edecek ve Şehitliğin ek binasının açılışını yapacak. - Köksal Toptan, akşam saatlerinde Türkiye'ye dönecek.



4- AKP, CHP ve MHP Meclis gruplarında son gelişmeler değerlendirilecek.

(Saat: 11.15/13.30/10.30)



5- Fransa'nın dış ticaretten sorumlu Devlet Bakanı Anne-Marie Idrac'ın temasları.

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren, konuk Bakan Idrac'ı kabul edecek. (Saat 10.45)

- Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen ile Anne-Marie Idrac, Ankara'da yapılacak Türkiye-Fransa Karma Komite toplantısına katılacak. (Saat: 12.00)

- Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Fransız Bakan Anne-Marie Idrac ile bir araya gelecek. (Saat: 16.00)

- Devlet Bakanı Tüzmen ve konuk Bakan İstanbul'da, Fransa-Türkiye Ticaret

Derneğinin "2008 Yılı Oscar Gecesi"ne de katılacak. (Saat: 21.00)



6- Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, 6. Spor Şurası öncesi Ankara Plaza Otel'de basın toplantısı yapacak. (Saat: 10.00)



7- Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, Tahran'da düzenlenen Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyonu toplantılarına katılıyor.



8- Devlet Bakanı Nimet Çubukçu'nun Kahire'de katıldığı "İKT Üyesi Ülkelerin Gelişmesinde Kadının Rolü" toplantısı sona eriyor.



9- Dışişleri Bakanı Ali Babacan, resmi ziyarette bulunmak üzere Tacikistan'a gidecek.



10- Devlet Bakanı Mustafa Said Yazıcıoğlu, Berlin'den Türkiye'ye dönecek.



11- Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ile Suudi Arabistan Ulaştırma Bakanı Cubarah Bin Eyd El-Surasi Ankara'da, Türkiye-Suudi Arabistan 9. dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısının açılış törenine katılacak. (Saat: 09.15)



12- Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Suudi Arabistan Ulaştırma Bakanı Cubarah Bin Eyd El-Surasi ile Ankara'da görüşecek. (Saat: 11.00)



13- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Türkiye-Sırbistan Karma Ekonomik Komisyonu Eşbaşkanı Süleyman Ugljanin'i kabul ediyor.



14- Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, İstanbul Sanayi Odası Vakfınca yaptırılan "Mesleki Eğitim Kompleksi" ile Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumunca yaptırılan "Fatih Kız Öğrenci Yurdu"nun açılışlarını gerçekleştirecek. (Saat: 10.00/14.30)



15- KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, kapsamlı müzakereler çerçevesinde 10. kez bir araya geliyor. (Saat: 10.00)



16- İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen 45'i tutuklu 86 sanıklı "Ergenekon" davasının 19'uncu duruşması, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde yapılacak. (Saat: 09.30)



17- Çevre ve Orman Bakanlığı ve TÜBİTAK'ın işbirliği ile düzenlenen "Ulusal ve Bölgesel Acil Müdahale Planları Hazırlanması Projesi"nin açılış ve çalışma toplantısı Ankara'da yapılacak. (Saat: 10.00)



18- Hollanda Dış Ticaret Bakanı Frank Heemskerk İstanbul'da, "Hollanda'da İş

Yapmak" konulu seminerde konuşacak. (Saat: 09.30)



19- Siyasi partilerden...

- BBP'nin yeni seçilen divan üyeleri, Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun

başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret edecek. (Saat: 11.00)



- CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne'de Saraçlar Caddesi'nin

açılış törenine katılacak, belediyeyi ziyaret edecek ve "Yolsuzluklar" konulu konferans verecek. (Saat: 12.30-14.30)



23- TBMM'den...

- Genel Kurulda, Türkiye İstatistik Kanununda değişiklik öngören yasa tasarısı

görüşülecek. (saat: 15.00)

- Plan ve Bütçe Komisyonu, 2009 bütçesi üzerindeki görüşmelerin son gününde,

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi, Kamu İhale Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Gelir Bütçesi, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile Merkezi Yönetim Kesin hesap Kanunu tasarılarının maddelerini ele alacak. (Saat: 10.00)

- Milli Eğitim Komisyonunda, Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun tasarısı görüşülecek. (saat: 14.30)



