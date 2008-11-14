Siyaset gündemi

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Bakü'de düzenlenen 4. Uluslararası Enerji Zirvesi'ne katılıyor.

- Gül'ün zirve kapsamında ikili görüşmeler yapması bekleniyor.

- Zirveye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler de katılıyor.

- Cumhurbaşkanı Gül, Bakü'deki temasları kapsamında Bakü Türk Anadolu Lisesi ek binasının açılışını da yapacak.

- Cumhurbaşkanı Gül, Azerbaycan ziyareti dönüşü İstanbul Atatürk Havalimanı'nda açıklama yapacak. (Saat: 17.45)



2- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de.

- Erdoğan Washington'da, Brookings Enstitüsünde konuşacak.

- Başbakan Erdoğan, Ulusal Basın Kulübünde Türk ve ABD medyasının katılımıyla düzenlenecek toplantıya ve ABD Başkanı George W. Bush tarafından verilecek çalışma

yemeğine katılacak.



3- Kurtuluş Savaşı'nın son gazisi emekli albay Mustafa Şekip Birgöl, İstanbul'da toprağa verilecek.

- Birgöl'ün cenazesi, 1. Ordu Komutanlığında ve Selimiye Camisi'nde düzenlenen törenlerin ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek. (Saat: 11.00/12.00)

- Törene, TBMM Başkanı Köksal Toptan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ile kuvvet komutanları da katılacak.



4- KKTC'nin 25. kuruluş yıl dönümü kutlamaları başlıyor.

- Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, resmi kutlamaların başlaması dolayısıyla radyo ve televizyondan halka hitap edecek. (Saat: 12.00)

- Talat, kutlamalara katılmak için adaya gelen TBMM Başkanvekili Meral Akşener, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Metin Ataç, yabancı parlamenterler ve Genelkurmay Gazi Heyeti'ni ayrı ayrı kabul edecek.

- KKTC'nin 25. kuruluş yıldönümü kutlamaları için İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan KKTC İçişleri Bakanı Özkan Murat, İngiltere'de faaliyet gösteren Kıbrıslı Türklere ait derneklerin yetkilileriyle bir toplantı yapacak.

- KKTC'nin 25. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Güney Deniz Saha Komutanlığı koordinatörlüğünde İzmir'de sergi açılacak. (Saat: 16.30)



5- KKTC'de bulunan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Güzelyurt ve Lefkoşa'da çeşitli açılış törenlerine katılacak.



6- Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, İzmir'de Havacılık Konferansı'na katılacak, Valiliği, partisinin il

başkanlığını ziyaret edecek ve Torbalılı iş adamlarıyla toplantı yapacak. (Saat: 09.00/14.00/17.00)



7- Devlet Bakanı Nimet Çubukçu, Sakarya'nın Hendek ilçesinde Yaşlılar Huzurevi ve Engelliler Rehabilitasyon Merkezinin devir teslim töreni ile engellilere tekerlekli sandalye dağıtım törenine katılacak. (Saat: 13.00/16.00)



8- Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, Bodrum'da düzenlenen "Kempinski Bodrum Ege Golf Turnuvası"nın açılış törenine katılacak. (Saat: 22.00)



9- Sağlık Bakanı Recep Akdağ Ankara'da, "Türkiye Ulusal Güvenlik Kan Programı Hedef 2009" sonuçlarının açıklanacağı "Yeni Hedef 2015"in tanıtım toplantısına katılacak. (Saat: 13.00)



10- Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Diyalog Avrasya Platformu Genel Kurulu'na katılacak. (Saat: 10.00)



11- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, İzmir'de Çimento Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu'na katılacak. (Saat: 09.45)



12- Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ile Uluslararası Geleceğe Yönelik Araştırmalar ve Bilgi Merkezinin (CEPII) Paris'te düzenlediği, "Küresel Büyümenin Yavaşlaması Karşısında Türkiye Ekonomisi" seminerine katılacak.



13- Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, 13. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali'nin başlaması dolayısıyla düzenlenen törene katılacak. (Saat: 19.30)



14- TBMM'den...

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çevre ve Orman Bakanlığı, DSİ, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2009 bütçeleri ele alınacak. (Saat: 10.00)



- CHP Genel Sekreter Yardımcısı Algan Hacaloğlu, basın toplantısı yapacak. (Saat: 11.00)



15- Siyasi partilerden...

- DP Genel Başkanı Süleyman Soylu ve BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, ANAVATAN Genel Başkanı Salih Uzun'u parti genel merkezinde ayrı ayrı ziyaret edecek. (Saat: 10.00/16.30)

- Yazıcıoğlu ayrıca, parti genel merkezinde Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ayhan Çivi'yi kabul edecek. (Saat: 10.00)



- Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, Bursa'da temas ve incelemelerde bulunacak. (Saat: 15.30-19.30)



- AKP Genel Başkan Yardımcı Abdülkadir Aksu, Siirt'te valilik, belediye ve partisinin il başkanlığını ziyaret edecek, Alkumru Barajı inşaatını gezecek, Kurtalan ilçesinde

mikrokredi ile ilgili törene katılacak. (Saat: 10.00-14.00)



- CHP Grup Başkanvekili Hakkı Suha Okay, Ankara Mamak'ta, "evi yıkılan" Derbent Mahallesi sakinlerini ziyaret edecek. (Saat. 14.00)



16- Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda basın bilgilendirme toplantısı yapılacak. (Saat: 11.00)



17- İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen 46'sı tutuklu 86 sanıklı "Ergenekon" davasının 14. duruşması, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde yapılacak. (Saat: 09.30)



18- Türk Dilli Haber Ajansları Birliğinin istişare toplantısı KKTC'de yapılacak. (Saat: 10.00)



19- Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanlar Konseyi toplantısı Antakya'da yapılacak. (Saat: 10.00)



