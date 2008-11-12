Siyaset gündemi

1- Türkiye-İtalya zirvesi İzmir'de yapılacak.

- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, zirveye katılmak üzere Ankara'dan İzmir'e gidecek.

- Başbakan Erdoğan ile İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin Swissotel'de başbaşa görüşmelerinin ardından Türkiye-İtalya Zirvesi Toplu Oturumu yapılacak. (Saat: 17.40/18.50)

- Ortak basın toplantısı sonrasında taraflar, Swissotel'de akşam yemeğinde de bir araya gelecek. (Saat: 19.30/20.30)



2- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Çin Haber Ajansı Genel Müdürü Li Conjun ve beraberlerindeki heyeti Çankaya Köşkü'nde kabul edecek. (Saat: 15.30)

- Cumhurbaşkanı Gül'e, Bahreyn'in Ankara Büyükelçisi İbrahim Yusuf El Abdullah Çankaya Köşkü'nde güven mektubunu sunacak, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Ross Wilson da veda ziyaretinde bulunacak. (Saat: 12.00/16.30)



3- Başbakan Erdoğan, küresel ekonomik krizin ele alınacağı G-20 Ülkeleri Toplantısı'na katılmak ve ikili görüşmelerde bulunmak üzere İzmir'den ABD'ye gidecek. (Saat: 22.30)



4- TBMM Başkanı Köksal Toptan, İran'ın Ankara Büyükelçisi Bahman Husseinpour ve Somali'nin Ankara Büyükelçisi Hilal Muhammed'i makamında kabul edecek. (Saat: 14.45/15.30)



5- Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, İzmir Valisi Cahit Kıraç'ı ziyaret edecek. (Saat: 10.30)



6- Cezayir Dışişleri Bakanı Murad Medelci, Ankara'da resmi temaslarda bulunacak.

- Medelci ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan, başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı yapacak. (Saat: 10.00/12.00)

- Medelci, Cumhurbaşkanı Gül tarafından Çankaya Köşkü'nde, TBMM Başkanı Toptan tarafından da Meclis'te kabul edilecek. (Saat: 14.00/16.15)



7- Devlet Bakanı Mustafa Said Yazıcıoğlu, Gürcistan'da temaslarını sürdürüyor.

- Yazıcıoğlu, TİKA tarafından yaptırılan ilköğretim okulunun açılış törenine katılacak ve bir sağlık merkezini ziyaret edecek.



8- Devlet Bakanı Nimet Çubukçu Ankara'da, Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi'nin kapanış toplantısına katılacak. (Saat: 09.30)



9- Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz Özak, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Kentleşme Şurası komisyon çalışmalarının açılışında konuşacek. (Saat: 10.00)



10- Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 1. Büyükşehir Belediyeleri Ulaşım Platformu'na katılacak. (Saat: 11.00)



11- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, İran'ın Ankara Büyükelçisi Bahman Hosseinpour'u makamında kabul edecek. (Saat: 13.30)



12- Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yenilenen konser salonunun açılışı nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Doğuş Grubu Başkanı Ferit Şahenk ile CSO fuayesinde basın toplantısı yapacak. (Saat: 13.00)

- Salonun resmi açılışı, Cumhurbaşkanı Gül'ün de izleyeceği gala konserle gerçekleştirilecek. (Saat: 20.00)



13- Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Avrupa Çevre Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Karsten Sach ve Genel Müdürü Jacqueline Moglade'i makamında kabul edecek. (Saat: 11.00)



14- TBMM'den...

- Genel kurulda, Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkındaki Yasa Tasarısı'nın görüşmeleri sürecek. (Saat: 11.00)



- Plan ve Bütçe Komisyonunda Adalet Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay başkanlıklarının 2009 yılı bütçeleri görüşülecek. (Saat: 10.00)



- Adalet Komisyonunda, Türk Borçlar Yasası Tasarısı'nın görüşmeleri sürüyor. (Saat: 10.30)



- KİT Komisyonunda, TRT ve TPAO'nun hesapları denetlenecek. (Saat: 10.30/14.00)



- Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürü Doç. Dr. Ayşen Gürcan ve Ankara Numune Hastanesi AMATEM Şefi Doç. Dr. Nesrin Dilbaz, "Elektronik Bağımlılık ile Elektronik Bağımlılıkla Mücadele ve Önlemleri" konusunda Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna bilgi verecek. (Saat: 13.00)



15- KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer ile görüşecek. (Saat: 10.00)



16- İsveç'de bulunan KKTC Dışişleri Bakanı Turgay Avcı, parlamentoda İsveçli milletvekilleriyle görüşecek, aksam da İsveç'te yaşayan Türklerin katıldığı toplantıda, Kıbrıs sorununu anlatacak.



17- Siyasi partilerden...

- BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, Kamu Görevlileri Derneği Genel Başkanı Cevdet Baştuğ'u parti genel merkezinde kabul edecek. (Saat: 12.00)



- Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, Anıtkabir'i ziyaret edecek. Kurtulmuş, Esnaf ve Sanatkarlar Derneği ile Ordu Sanayici ve İşadamları Derneği yöneticilerini parti genel

merkezinde ayrı ayrı kabul edecek. (Saat: 12.00/11.00/14.00)



- AK Parti İl Yerel Yönetimler Toplantısı, Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi'nin başkanlığında parti genel merkezinde yapılacak. (Saat: 09.30)



18- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından İstanbul'da düzenlenen "Terör ve Medya" konulu bilgilendirme toplantısı, RTÜK Başkanı Zahid Akman'ın açılış konuşmasıyla başlayacak. (Saat: 09.30)



19- Active Academy tarafından düzenlenen ve ana teması "Küresel Kriz ve Türkiye" olarak belirlenen 6. Uluslararası Finans Zirvesi, İstanbul'da yapılıyor



20- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Konya'da kurulacak KTO-Konya Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi inşaatının temeli atma törenine katılacak. (Saat: 11.00)

- Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin ilk ve ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer alan Konya firmaları için düzenlenen ödül töreninde de bulunacak. (Saat: 15.30)

