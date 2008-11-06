Siyaset gündemi

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı Çankaya Köşkü'nde kabul edecek. (Saat: 15.30)

- AB Enerji Komiseri Andrs Piebalgs ve beraberindeki heyet ile TİSK Genel Başkanı Tuğrul Kudatgobilik ve Genel Sekreteri Bülent Pirler de Cumhurbaşkanı Gül tarafından Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edilecek. (Saat: 11.30/14.45)



2- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Ankara temasları.

- Aliyev, TBMM Genel Kurulunda milletvekillerine hitap ettikten sonra Yenimahalle'de Haydar Aliyev Parkı ve Haydar Aliyev Okulunu ziyaret edecek, ayrıca Haydar Aliyev Sokağı'nın açılışında

bulunacak. (Saat: 11.00/11.45)

- Konuk Cumhurbaşkanı, Başbakanlık Resmi Konutu'nda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile öğle yemeğinde bir araya gelecek, daha sonra da ülkesine hareket edecek. (Saat: 13.00/15.45)



3- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince ve yönetim kurulu üyeleri ile Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ashfaq Pervez Kayani ve AB Enerji Komiseri Andrs Piebalgs'i Başbakanlık Resmi Konutu'nda ayrı ayrı kabul edecek. (Saat: 11.30/17.00/17.30)

- Erdoğan, Yenimahalle Belediyesinin ASKİ Spor Salonu'ndaki toplu açılış törenine de katılacak. (Saat: 19.30)



4- TBMM Başkanı Köksal Toptan, Avusturya'daki resmi temaslarını tamamlayarak Ankara'ya dönecek. (Saat: 10.30)



5- Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Bursa'da Uludağ Üniversitesinde üzenlenen, "Türkiye'nin İç ve Dış Boyutta Güvenlik Stratejileri" konulu kongre kapsamında konferans verecek. (Saat: 14.00)



6- Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik Nevşehir'de, "Küreselleşme Sürecinde Türkiye" konulu konferans verecek, Derinkuyu, Ürgüp, Gülşehir ve Acıgöl ilçelerinde yurt binası ile okulları hizmete açacak. (Saat: 10.00-16.00)



7- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, Ankara'da düzenlenen "Ankara-Viyana Birinci Ekonomi Toplantısı"na katılıyor.



8- Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Macaristan Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Jozsef Graft ile makamında görüşecek. (Saat: 15.00)



9- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Artvin Valiliğini ziyaret edecek, merhum Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Doğan anısına düzenlenen "Milli Gurur Milli Forma 1923-2008" sergisinin açılışına katılacak. (Saat: 15.45/16.15)



10- Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Macaristan Tarım Bakanı Jozsef Graf ile bakanlıkta bir araya gelecek. (Saat: 15.30)

- Eroğlu ayrıca, Türkiye Çevre Vakfı Mütevelli Heyeti'ni kabul edecek. (Saat: 16.30)



11- TBMM'den...

- Genel Kurulda, Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Yasa Tasarısı'nın görüşmeleri sürecek. (Saat: 11.00)

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Rekabet Kurumu, MPM, KOSGEB, TSE ve TPE'nin bütçeleri ele alınacak. (Saat: 10.00)

- KİT Komisyonunda, BOTAŞ'ın 2005 ve 2006 yılı hesapları denetlenecek. (Saat: 11.30)

- Adalet Komisyonunda, Türk Borçlar Kanunu Tasarısı'nın görüşmeleri sürecek. (Saat: 11.30)

- İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, son günlerde yaşanan çocuk istismarı konusunda SHÇEK Genel Müdürü İsmail Barış'tan bilgi alacak. Komisyon ayrıca, bu yıl Nevruz kutlamaları sırasında Van, Siirt ve Hakkari ile Yüksekova'da meydana gelen olaylarla ilgili hazırlanan alt komisyon raporunu görüşecek. (Saat: 10.30)



12- Ulu Önder Atatürk'ün Dolmabahçe'de vefatından Anıtkabir'e defnedilmesine dek geçen zamanı fotoğraflarla anlatan "Dolmabahçe'den Anıtkabir'e" sergisi, İstanbul Rahmi Koç

Müzesi'nde açılacak. (Saat: 17.30)



13- "Ergenekon" davası kapsamında 46'sı tutuklu 86 sanığın yargılanmasına, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam ediliyor. (Saat: 09.30)



