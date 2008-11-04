Siyaset gündemi

1- ABD'de Başkanlık seçimi yapılıyor.

- Seçimde Demokrat Parti'den Barack Obama, Cumhuriyetçi Parti'den John McCain yarışıyor.



2- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İzmir'de Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Ege Ordusu ile Garnizon Komutanlığı ziyaret edecek. (Saat: 09.45/10.20/10.55)

- Cumhurbaşkanı Gül, İzmir'den geçeceği İstanbul'da Lübnan Başbakanı Fuad Sinyora ve UNESCO Genel Direktörü Koichiro Matsuura'yı Swissotel'de ayrı ayrı kabul edecek. (Saat: 14.00/15.15)

- Gül, Türkiye Bankalar Birliğini ziyaret edecek ve Birliğin 50. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılacak. (Saat: 16.30/19.45)

- Cumhurbaşkanı Gül, gece Ankara'ya dönecek.



3- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Isparta-Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığını ziyaret edecek. (Saat: 10.00)



4- AK Parti MYK, Genel Başkan ve Başbakan Erdoğan'ın başkanlığında Parti Genel Merkezi'nde toplanacak. (Saat: 18.00)



5- TBMM Başkanı Köksal Toptan, Avusturya Ulusal Meclisi Başkanı Barbara Prammer'in davetlisi olarak Viyana'ya gidecek. (Saat: 15.40)

- Viyana Başkonsolosu Sedat Önal'ın buradaki Türklere yönelik düzenlediği Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katılacak olan Toptan'ın onuruna, Büyükelçi Selim Yenel yemek verecek. (Saat: 19.00/20.00)



6- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile Vietnam Sanayi ve Ticaret Bakanı Vu Huy Hoang'ın başkanlık edeceği, Türkiye-Vietnam Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi (KEK) 4. Dönem Toplantısı Ankara'da yapılacak. (Saat: 09.30)



7- Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikasının (İNTES) Ankara'da düzenlediği "Türk İnşaat Sanayii" konulu toplantıya katılacak. (Saat: 12.00)



- Bakan Tüzmen, Vietnam Sanayi ve Ticaret Bakanı Vu Huy Hoang'la görüşecek. (Saat: 15.30)



8- Devlet Bakanı Said Yazıcıoğlu, Irak Sünni Vakıflar Divan Başkanı Ahmed Abdulgaffur Essamarai'yi Başbakanlık Merkez Bina'da kabul edecek. (Saat: 13.30)



19- Dışişleri Bakanı ve Başmüzakereci Ali Babacan, Fransa'nın Marsilya kentinde düzenlenen "Barselona Süreci: Akdeniz için Birlik" dışişleri bakanları toplantısına katılıyor.

- Babacan, akşam saatlerinde, Marsilya'dan İtalya'nın başkenti Roma'ya geçecek.



10- Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım Ankara'da, "Ulusal e-Devlet" konferansının açılışına ve "Numara Taşınabilirliği ve sektörle ilgili diğer güncel konularda bilgi paylaşımında" bulunulacak basın toplantısına katılacak. (Saat: 09.30/13.00)



11- Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik Ankara'da, "Çıraklık Eğitimi ve Öğretim Vakfı 21. Giysi Dağıtımı" törenine katılacak. (Saat: 14.00)



12- Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, "UNESCO Hükümetlerarası Somut Olmayan Kültürel Miras Toplantısı"nın İstanbul'daki açılışına katılacak. (Saat: 10.00)

- Günay, "Fotoğraflarla Sinemada Atatürk" ve "Şiirin Sultanları" sergilerinin açılışlarını yapacak. (Saat: 18.00/19.30)



13- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, Marmara Grubu Vakfının İstanbul'daki aylık toplantısına katılacak. (Saat: 19.30)



14- 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, İzmir'de düzenlenen 9. Yıllık Kuzey Güney Avrupa Ekonomik Forumu çerçevesinde konuşma yapacak. (Saat: 11.30)



15- Siyasi partilerden...

- DP Genel Başkanı Süleyman Soylu, parti genel merkezinde, kurucu üyeler ve eski milletvekilleriyle bir araya gelecek. (Saat: 11.00)

- Anavatan Partisi Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Genel Başkan Salih Uzun'un başkanlığında toplanacak. (Saat: 13.15)



16- "Ergenekon" soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 46'sı tutuklu 86 sanığın yargılanmasına, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki duruşma salonunda devam edilecek. (Saat 09.30)



17- Deniz Kuvvetleri Komutanlığının planlı davet tatbikatlarından Doğu Akdeniz 2008 çerçevesinde İzmir Limanı'na gelen TCG Kemalreis Fırkateyni'nde basın toplantısı düzenleniyor.



18- Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Lübnan Başbakanı Fuad Sinyora onuruna İstanbul'da bir çalışma yemeği verecek. (Saat: 12.30)



19- Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Engin Alan, 9. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (IDEF'09) ilişkin Ankara'da basın toplantısı yapacak. (Saat: 18.00)



20- Türkiye Gazeteciler Cemiyetinin eski başkanlarından Burhan Felek, ölümünün 26. yılında Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacak. (Saat: 11.00)

- Burhan Felek adına konulan ve meslekte 50 yılını dolduran 10 TGC üyesine "Basın Hizmet Ödülü" verilecek. (Saat: 18.00)



