Siyaset gündemi

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, güven mektubunu sunacak Sudan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim Matar Abdülrahim Mohamad'i ve veda ziyaretinde bulunacak Suriye'nin Ankara Büyükelçisi Khaled Raad'ı Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek. (Saat: 11.30/16.15)



2- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Başbakanı Igor Çudinov'u, Başbakanlık Merkez Bina'da resmi törenle karşılayacak. (Saat: 10.00)

- Erdoğan ve Çudinov, Başbakanlık Merkez Bina'da ortak basın toplantısı yapacaklar. (Saat: 11.15)

- Başbakan Erdoğan, Kırgızistan Başbakanı Çudinov onuruna Başbakanlık Resmi Konutu'nda öğle yemeği verecek. (Saat: 13.15)

- Konuk Başbakan Çudinov ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanı Gül tarafından Çankaya Köşkü'nde kabul edilecek. (Saat: 15.15)

- Devlet Bakanı Mustafa Said Yazıcıoğlu, Kırgızistan Başbakanı Çudinov ile Ankara'nın Oran semtinde bulunan Diplomatik Site'deki Kırgızistan Büyükelçiliği'nin inşaatına ilk taşı koyacak. (Saat: 16.00)

- Yazıcıoğlu ve Chudinov, TOBB'un evsahipliğinde düzenlenen Türk-Kırgız İş Forumu ve çalışma yemeğine katılacaklar. (Saat: 20.00)

- Yemekte, TOBB ile Kırgız Ticaret ve Sanayi Odası arasında işbirliği anlaşması imzalanacak.



3- Ankara'da bulunan İtalya Meclis Başkanı Gianfranco Fini ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanı Gül tarafından Çankaya Köşkü'nde kabul edilecek. (Saat: 17.00)

- Başbakan Erdoğan da İtalya Meclis Başkanı Gianfranco Fini ile Başbakanlık Resmi Konutu'nda görüşecek. (Saat: 17.45)



4- TBMM Başkanı Köksal Toptan'ın temasları...

- Toptan, Macaristan Ulusal Meclis Başkanvekili Laszlo Mandur ve beraberindeki heyeti kabul edecek. (Saat: 09.30)

- Toptan, Serpil Sümer Anaokulu ve Ayhan sümer Anadolu Lisesi'nin açılış törenine katılacak. (Saat: 10.30)

- Türkiye'de bulunan İtalya Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Gianfranco Fini ile başbaşa görüşecek olan Toptan, daha sonra Fini ile ortak basın toplantısı düzenleyecek ve heyet onuruna öğle yemeği verecek. (Saat: 13.20/14.05/14.30)

- Toptan, "TBMM'nin Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi" AB Eşleştirme Projesi kapanış törenine katılacak. (Saat: 15.30)

- Toptan, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Avrupa ve Orta Asya Toplantısı katılımcılarına, İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda resepsiyon verecek. (Saat: 20.00)

- Köksal Toptan, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Avrupa ve Orta Asya Toplantısı katılımcılarına, İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda resepsiyon verecek. (Saat: 20.00)



5- CHP Parti Meclisi, genel başkan Deniz Baykal'ın başkanlığında toplanıyor. (Saat: 11.00)



6- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren, İstanbul'da, Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Alpaslan Korkmaz ile birlikte uluslararası bir fonun yatırım niyet kararı imza törenine katılacaklar. (Saat: 10.00)



7- Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, İran Dışişleri Bakanı Manuçehr Muttaki ile İstanbul'da görüşecek.

- Tüzmen, daha sonra WEF toplantısında konuşacak. (Saat: 14.00/17.00)



8- Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, Kastamonu'da Halime Çavuş Anıtı, Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi, Küre ilçesinde Ecevit Hanı ile İnebolu ilçesinde Salih Reis Anıtı'nın açılışlarını

yapacak. (Saat: 11.00/13.00/15.00/16.30)



9- Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, İstanbul'da Marmara İş Hayatı Dernekleri Federasyonu (MARİFED) İş Geliştirme Platformu Fuar açılışını yapacak. (Saat: 16.00)

- Çağlayan, Antakya'da da "Kümelenme Konferansı" ile Hatay İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na da katılacak. (Saat: 10.30/12.30)



10- Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, İstanbul'da, Ekonomi Forumu "Gıda ve Enerji" konulu panelde yer alacak. (Saat: 09.00)



11- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Bursa'da partisinin Yıldırım ilçe örgütü üyeleriyle kahvaltıda biraraya gelecek. (Saat: 09.30)



12- Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Marmara Üniversitesi Cumhuriyet Müzesi'nin açılış törenine katılacak. (Saat: 17.00)



13- TBMM'den...

- 4. Türkiye-İtalya İşbirliği Protokolü Çalışma Grubu Toplantısı TBMM'de yapılacak. Toplantının oturumlarında "Akdeniz İşbirliğini Geliştirme" ve "KOBİ'ler Alanında İşbirliği" konuları ele

alınacak. (Saat: 09.20/11.30)

- TBMM Çevre Komisyonu üyeleri, Adana Valisi İlhan Atış'ı makamında ziyaret edecekler. (Saat: 08.00)



14- Dünya Ekonomik Forumu (WEF), İstanbul'da sürüyor. (Saat: 09.00)



15- AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Günter Verheugen ile TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Denizli'de yapılacak, "Uluslararası Tekstil ve Konfeksiyon Zirvesi"nin

açılışına katılacaklar. (Saat: 10.30)



16- Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Ankara'da, "enflasyon raporu"nun açıklanacağı basın toplantısında sunum yapacak. (Saat: 10.00)



17- Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. (Saat: 11.00)



18- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı dış ticaret verilerini açıklayacak.



19- "Ergenekon" davası kapsamında 46'sı tutuklu 86 sanığın yargılanmasına, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam ediliyor.



20- Prof. Dr. Erdal İnönü, ölümünün 1. yıldönümünde, SHP'nin Ankara'da düzenlediği etkinlikle anılacak. (Saat: 17.00)



