Siyaset gündemi

1- Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplanacak. (Saat: 13.30)



2- TBMM Başkanı Toptan, Kazakistan'da.

- Toptan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile bir araya gelecek, Başbakan Karim Masimov ile görüşecek.

- Köksal Toptan, Kamu Yönetimi Akademisi öğretim görevlisi ve öğrencilerine de hitap edecek.



3- CHP ve MHP Meclis grup toplantılarında son gelişmeler değerlendirilecek.

(Saat: 13.30/10.30)



4- Devlet Bakanı Mehmet Şimşek Londra'da, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen "Türk Bankacılık Sistemi" konulu konferansta konuşacak.

- Bakan Şimşek, daha sonra Türk-İngiliz Sanayi ve Ticaret Odası (TBCCI) üyelerine hitap edecek.



5- Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Deri Tanıtım Grubu'nun İstanbul'da gerçekleştireceği basın toplantısına katılacak.

- Turquality programı kapsamında Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri de Bakan Tüzmen'in katılacağı törenle İstanbul'da dağıtılacak. (Saat: 10.00/20.00)



6- Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, Kastamonu Hüsnü Tandoğan Kapalı Spor Salonu'nda "Milli Forma Milli Gurur" sergisinin açılışını yapacak. (Saat: 09.30)

- Kastamonu Üniversitesine bağlı İnebolu Meslek Yüksekokulu ile Cide Meslek Yüksekokulu binalarının açılışları da Devlet Bakanı Başesgioğlu tarafından yapılacak. (Saat: 10.30/14.30)



7- Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Özak, Erzurum'da düzenlenen, "İmar, Kıyı ve Afet Uygulamaları Doğu Anadolu Bölgesi Semineri"ne katılacak. (Saat: 10.00)

- Bakan Özak, Erzurum Valiliğini, Belediye Başkanlığını, AK Parti İl Başkanlığını ve Aziziye ilçesinde yaptırılan termal kaplıca tesislerini de ziyaret edecek.



8- TBMM'den...

- TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu, İzmir kadın kuruluşları temsilcilerini Mecliste kabul edecek. (Saat: 11.30)



- Genel Kurulda, gemi inşa sanayindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Araştırma Komisyonunun raporu görüşülecek. (Saat: 15.00)



- Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik ile Sağlık Bakanı Recep Akdağ, TBMM Uyuşturucuyla Mücadele Araştırma Komisyonuna bilgi verecek. (Saat: 17.00/18.30)



