siyaset gündemi

1- Bakanlar Kurulu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Başbakanlık Yeni Bina'da toplanacak. (Saat: 12.00)



2- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kabulleri

- Gül, Amerikan-Türk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Brent Scowcroft ve beraberindeki heyetle Çankaya Köşkü'nde görüşecek. (Saat: 11.30)

- Gül, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Direktörü Güven Sak ve beraberindeki heyetle Çankaya Köşkü'nde bir araya gelecek. (Saat 12.30)

- Gül, ilk sivil akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk ve ilk Türk Yıldızları Akrotim lideri Emekli Hava Pilot Yarbay Necati Artan'ı kabul edecek. (Saat: 17.00)



3- Başbakan Erdoğan, Ankara'da, 11. Dış Ticaret Haftası'nın açılış törenine katılacak. (Saat: 10.00)

- Törende, Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen de yer alacak.

- Başbakan Erdoğan, Amerikan-Türk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Brent Scowcroft başkanlığındaki heyeti, Başbakanlık Yeni Bina'da kabul edecek. (Saat: 17.00)



4- Ankara'nın başkent oluşunun 85. yıl dönümü törenlerle kutlanıyor.

- Ankara Valisi Kemal Önal ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret edecek. (Saat: 09.30)

- Ulus Atatürk Anıtı önünde tören düzenlenecek. (Saat: 11.30)

- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ankara Valisi Önal ve beraberindeki

heyeti Çankaya Köşkü'nde kabul edecek. (Saat: 15.30)



5- TBMM Başkanı Köksal Toptan, Isparta'da temaslarda bulunacak.

- Toptan, Isparta Valiliği ve Isparta Belediye Başkanlığı'nı ziyaret edecek, Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileriyle öğle yemeği yiyecek. (Saat: 12.00/12.15/12.30)

- Toptan ve 9. Cumhurbaşkanı Demirel, Süleyman Demirel Üniversitesi'nin akademik yılı açılış törenine katılacak. (Saat: 13.30)



6- Dışişleri Bakanı Ali Babacan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliği seçimleri öncesinde BM'deki temaslarına başlıyor.

- Babacan, BM'de temsil edilen ülkelerin temsilcileriyle gruplar halinde görüşecek.



7- Devlet Bakanı Mehmet Aydın, resmi ziyaret için bulunduğu Umman'ın başkenti Muskat'ta, Eğitim Bakanı Yahya bin Suud el Suleymin, Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alavi bin Abdullah ve

Enformasyon Bakanı Hamid bin Muhammed el Rüşdi ile görüşecek.

- Aydın, akşam da Sultan Kabus Kültür Merkezi'nde Medeniyetler İttifakı konulu konferans verecek.



8- KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, 11 Eylül'de başlayan kapsamlı Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde 4. kez bir araya gelecek.

(Saat: 10.00)



9- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Ankara'da, Sosyal Güvenlik Reformu ile sigortacılık ve sağlık alanında getirilen düzenlemeler ve 1 Ekim sonrası uygulamaya ilişkin

basın toplantısı düzenleyecek. (Saat: 11.00)



