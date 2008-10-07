Siyaset gündemi

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, resmi bir ziyaret için Finlandiya'ya gidiyor.

- Gül, hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda açıklama yapacak. (Saat: 16.00)



2- TBMM Başkanı Köksal Toptan, Bilecik'te.

- Toptan, Bilecik Valiliği ve Bilecik Belediyesini ziyaret edecek, kent merkezinde yaptırılan Osmanlı Arması heykelinin açılışını yapacak.

- Toptan, Bilecik Üniversitesinin yeni akademik yıl açılış törenine de katılacak. (Saat: 12.00)



3- AKP, CHP, MHP ve DTP'nin grup toplantılarında son siyasal gelişmeler değerlendirilecek. (Saat: 11.15/13.30/10.30/12.30)



4- Dışişleri Bakanı ve Başküzakereci Ali Babacan, AB Genel Sekreterliği ve Avrupa Komisyonu işbirliğiyle Ankara'da düzenlenen "Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Geliştirme" seminerinde konuşuyor.

- Seminere Devlet Bakanı Nimet Çubukçu da katılıyor.



5- CeBIT Fuarı...

- Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın katılımıyla, İstanbul TÜYAP Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi'nde CeBIT Bilişim Eurasia Fuarı'nın açılışı yapılacak. (Saat: 10.30)

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren, CeBIT Fuarı kapsamında düzenlenen bilişim zirvesine katılacak. (Saat: 14.00)



6- Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, Aksigorta ve Cenevre Birliğinin işbirliğiyle İstanbul'da düzenlenen "Fırsatlar ve Zorluklar: Gelişmekte Olan Ülkelerde Sigortacılık ve Türkiye'nin Potansiyeli" konulu Uluslararası Sigortacılık Konferansı'nın açılışında konuşacak. (Saat: 09.30)



7- Devlet Bakanı Mehmet Aydın, Konya Selçuklu Belediyesi tarafından düzenlenen Selçuklu Şehirleri ve Uygarlığı Sempozyumu'nun açılışına katılacak. (Saat: 10.00)



8- Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Ankara'da ceza infaz kurumlarındaki hükümlüler tarafından üretilen ürünlerin yer aldığı serginin açılışını yapacak. (Saat: 10.00)



9- Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Van'ın Erciş ilçesinde öğrenci yurdu ile devlet hastanesinin temel atma törenlerine katılacak. (Saat: 12.15)



10- Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz Özak, Trabzon'un Maçka ilçesinde düzenlenen "İmar, Kıyı ve Afet Uygulamaları Doğu Karadeniz Bölgesel Semineri"nde konuşacak. (Saat: 09.30)



11- TBMM Genel Kurulu'nda, Türkçe'deki Bozulma ve Yabancılaşmanın Araştırılması, Türkçe'nin Korunması ve Geliştirilmesi İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun raporunu görüşecek. (Saat: 15.00)



12- Siyasi partilerden.

- Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, parti genel merkezinde Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ayhan Çivi'yi kabul edecek. (Saat: 10.30)

- Demokrat Parti Genel Başkanı Süleyman Soylu, partisinin Giresun ve Trabzon il kongrelerinde konuşacak. (Saat: 11.00/14.00)



13- - Ege Üniversitesi bünyesinde kurulan siyaset okulu törenle çalışmalarına

başlıyor. (Saat: 10.00)