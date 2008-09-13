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Politika

Siyaset dünyası yarın Söğüt’te

Gül, 727. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri'ne katılmak üzere yarın Söğüt’e gidecek. Yarınki törenlere birçok siyasi parti genel başkanı katı

13 Eylül 2008 03:00

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 727. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri'ne katılmak üzere yarın Bilecik'in Söğüt ilçesine gidecek. Yarınki törenlere bir çok siyasi parti genel başkanı da katılacak.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Gül, Söğüt'te ilk olarak Ertuğrul Gazi Türbesini ve Yörük çadırlarını ziyaret edecek. Gül, daha sonra Ankara'ya dönecek.

Söğüt'te yarın yapılacak törenlere CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun katılacağı duyuruldu. Başbakan Erdoğan'ın törenlere katılıp katılmayıcağı henüz kesinleşmedi.

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