Siyaset Bilimci Prof. Serpil Sancar: Seçmen kararsız değil, çözümsüz; Yeni önerileri olanlara bakıyorlar

Siyaset Bilimci Profesör Serpil Sancar, Türkiye'de seçmenin yüzde 40'ının çözüm aradığını vurgulayarak, "Ben kararsız demiyorum, çözümsüzler. Yeni önerileri olanlara bakıyorlar, peşinden gidiyorlar" dedi.

Gazeteci Semra Topçu'nun Youtube kanalında soruları yanıtlayan Siyaset Bilimci Profesör Serpil Sancar, Türkiye'de şu an seçmenin yüzde 40'ının çözüm aradığını vurguladı. Sancar, siyasal parti sisteminin hareketli ve seçmenin arayış içinde olmasının demokrasi açısından umut verdiğini belirtirken, kamuoyu araştırmalarında kararsızların oranının yüzde 20 çıkmasını da değerlendirdi.

Bu umutsuzluk değil, çözümsüzlüğü gösteriyor ifadesini kullanan Serpil Sancar, seçmenin arayışı ile ilgili olarak, "Seçmen oy verdiği partiden mutsuz, umutsuz değil, kararsız değil, mutsuz. Muhafazakar kesimi temsil eden partilere oy verenler, CHP ve HDP'ye oy verenler arasında da rahatsızlık var. Ben kararsız demiyorum, çözümsüzler. Yeni önerileri olanlara bakıyorlar, peşinden gidiyorlar..."

"HDP'ye yönelik operasyonun hukukla bir ilgisi yok"

6 sene sonra gerçekleşen Kobani operasyonunu, siyasi bastırma olarak niteleyen Prof. Serpil Sancar, "Yeni olan bir şey değil ama son yıllarda ağırlaşan bir siyasi bastırma hareketi" dedi.

21. yüzyılda demokrasi krizinin çözüleceğini belirten Prof. Sancar, parti modellerinin değişeceğini vurguladı. Türkiye özelinde cemaatlerin siyasetin bir parçası olması konusunda bir değişim yaşandığına dikkat çeken Sancar, "Dini cemaatler siyasi yapılar içinde devleti elde tutmak için oluşturulan ittifakın bir parçası haline geldi, devletin içinde pastadan pay verilmesi noktasındalar" dedi.