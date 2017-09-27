Siyaset bilimci Niedermayer: Bölünme AfD’yi zayıflatır

Deutsche Welle: Uzun süredir ilk defa yine parlamentoda altı meclis grubu görev yapacak. Bu, meclisteki işleyişi nasıl etkiler?

Oskar Niedermayer: Meclis, şimdiye kadar olduğundan çok daha fazla gruplara ayrılmış durumda ve bu da hükümetin kurulmasının çok daha zor olacağı anlamına geliyor. Özellikle de bu altı partiden birinin hiç kimsenin koalisyona gitmek istemediği Almanya için Alternatif (AfD) olması bunda büyük rol oynuyor. Bunun yanı sıra, ikinci en büyük parti olan Sosyal Demokrat Parti (SPD) de hiç kimseyle koalisyona gitmeyeceğini açıkladı.

DW: İki meclis grubunda seçimden sonraki gün bölünme yönünde düşünceler vardı. Böyle bir şeyin gerçekleştirilmesi, Federal Meclis'te ne derece mümkün?

Oskar Niedermayer: Bunun sorunsuz gerçekleşmesi mümkün. Zira, melis gruplarına katılıp, ayrılmak partilere kalmış bir şey. CDU ve CSU meclis grubu uzun süredir varlığını sürdürüyor, ancak bu gelecekte de böyle olacağı anlamına gelmiyor. Olanlar şu noktanın altını çizmek için gözdağı vermek üzere bir kulisin kurulduğuna işaret ediyor: ''Biz CSU olarak koalisyon görüşmelerinde ikinci plana atılmamıza izin vermeyiz.''

DW: Parlamentodaki meclis gruplarının ana fikri meclisin daha iyi bir biçimde işleyebilmesi için homojen gruplar oluşturmak. Grupların bu bölünme tehlikesi meclisin geleceği için ne ifade ediyor? Bu durum, parlamentonun işleyişinde olası bir aksaklığa işaret mi?

Oskar Niedermayer: Hayır, böyle bir durum hiçbir şekilde söz konusu değil. CDU/CSU arasındaki meclis grubunun çözülmeyeceğinden eminim. AfD'nin durumunda ise parti eş genel başkanı ve Saksonya'daki parti eyalet yöneticilerinin meclis grubundan ayrılmaları ve bağımsız milletvekilleri olarak görevlerine devam etmek istemeleri oldukça dikkate değer. Bu durum 90'ın üzerinde milletvekili olduğu için AfD'yi henüz zayıflatmaz.

Ancak, Petry'nin siyasi duruşunu benimseyen ve meclis grubundan ayrılıp, Petry ile parlamentoda bir başka grup oluşturmak isteyen daha fazla partili olabilir. Böyle bir grubun bir meclis grubu kadar hakları olmaz ancak yine de AfD'yi zayıflatır.

DW: Meclis gruplarının bölünmesi ya da çoğalmasının grup haklarının paylaştırılması sonucunda diğer grupların aleyhine bir durumu ortaya çıkarma riski de bulunuyor. Yeni parlamento için böyle bir tehlike görüyor musunuz?

Oskar Niedermayer: Hayır. Çünkü büyük meclis grupları bölünmelere epey uzaklar ve belirgin biçimde çoğunluktalar. AfD meclis gurubu bölünecek olursa bu öncelikle AfD'nin kendisine zarar verir. Bunun ötesinde bu partinin siyaseti değiştirecek bir etkisi olmaz, zira AfD'nin Alman siyasetine gerçekten nüfuz etme durumu yok. Bu parti ile hiç kimse koalisyona girmek istemiyor ve onların önerilerini destekleyen hiç kimse de çıkmayacaktır. Afd'nin etki gücünü fazla büyütmemek lazım. Ancak bu parti Federal Meclis'teki tartışma kültürünü mutlaka değiştirecektir. Bu partinin meclis grubunda ırkçı-milliyetçi görüşleri savunan bazı vekilleri olacaktır ve bunlar parlamentoyu bir kışkırtma platformu olarak kullanacaklardır.

DW: Yeni Federal Meclis başka hangi değişiklikleri beraberinde getirecek?

Oskar Niedermayer: Daha fazla sayıda milletvekili olacak, yani çalışma prosedürleri daha zor hale gelecek. Komisyonlarda da daha fazla milletvekili bulunacak. Bu durum ise parlamento çalışmalarının daha az verimli olmasına yol açacak. Ama bu durum bizim aşırı karmaşık seçim sistemimizden kaynaklanıyor. Siyasi partilerin seçim sistemini kolaylaştırıp, değiştirerek gelecek seçimde yine aşırı sayıda milletvekilinin seçilmesinin önüne geçmeleri kendi ellerinde.

Oskar Niedermayer siyaset bilimci ve Berlin Hür Üniversitesi'ne bağlı Otto-Suhr Enstitüsü'nde siyasi parti araştırmacısı olarak görev yapıyor.

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Maximiliane Koschyk