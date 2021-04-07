Siyaset bilimci Fukuyama: Türkiye'nin SİHA kullanımı, kara gücünün doğasını mevcut güç yapısını değiştirecek şekilde baltalayabilir

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Siyaset bilimci Francis Fukuyama, Türkiye'nin silahlı insansız hava aracı kullanımının kara gücünün doğasını mevcut güç yapısını değiştirecek şekilde baltalayabileceğini söyledi.

American Purpose için bir yazı kaleme alan Fukuyama, bu değerlendirmesine örnek olarak Dreadnaught'ların kendisinden önceki savaş gemisi sınıflarını "işlevsiz" kılmasını gösterdi.

"Küresel görünümün orduların SİHA kullanımı tarafından değiştirildiğini" ifade eden Fukuyama, "Otokrat lider Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki Türkiye bu gelişmenin ana aktörü olduğu" değerlendirmesinde bulundu. Siyaset bilimci, Türkiye'nin kendi geliştirdiği SİHA'ların Libya, Suriye, Dağlık Karabağ'da ve PKK ile mücadele de çok etkili olduğunu ifade etti.

Fukuyama, "Bu süreç içinde Türkiye, sonuçları Rusya, Çin ve ABD'den daha çok şekillendirebilen bölgesel bir siyaset simsarı haline geldi" yazdı.

Bayraktar TB2 ve Anka-S gibi SİHA'ları geliştiren Baykar Makina'nın başındaki Selçuk Bayraktar'ın MIT mezunu olduğuna ve Erdoğan'ın kızıyla evlendiğine dikkat çekildi.

Fukuyama, Türkiye'nin yerli SİHA üretiminin temelinin oluşmasında ABD'nin 1975 yılında Türkiye'ye uyguladığı ambargo ve Washington'un ülkeye Predator ve Reaper SİHA'larını satmamasının rol oynadığını ifade etti.

Drone üretmenin çok zor olmadığını ifade eden Fukuyama, Türkiye'de geliştirilen TB2 gibi son modellerin etkileyeci olduğunu ifade etti.

Fukuyama, Türkiye'nin 2020'de bölgesel güç olarak yükselmesinden SİHA'ların oynadığı role dikkat çekerek, Ankara'nın bu sayede bölgedeki 3 çatışmanın sonucunu şekillendirdiğini savundu. Fukuyama, Türkiye'nin Ukrayna'ya TB-2 SİHA'ları sattığına dikkat çekerek, bu droneların Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalarda da rol oynayabileceğini söyledi.