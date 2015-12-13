Siyaset bilimci Benedict Anderson hayatını kaybetti

Siyaset bilimci Benedict Anderson, Endonezya'nın Doğu Java bölgesindeki Batu kentinde otel odasında 79 yaşında hayatını kaybetti.

Anderson, Türkçeye 'Hayali Cemaatler' olarak çevrilen 'Imagined Communities' kitabı ve milliyetçilik üzerine çalışmalarıyla tanınıyordu.

Naaşı yakılacak

Endonezya'nın Doğu Java bölgesindeki Batu şehrinde otel odasında hayatını kaybeden Anderson'ın naaşının Endonezya'da yakılacağı ve küllerinin Java Denizi'ne döküleceği açıklandı.

Son kitabını tanıttı

Anderson'ın evlat edindiği oğlu Wahyu Yudistra, babasının her yıl gerçekleştirdiği Güneydoğu Asya ziyaretini yapmak üzere Endonezya'ya geldiğini, Perşembe günü Endonezya Üniversitesi'nde ders verdiğini ve son kitabı 'Milliyetçilik ve Anarşizm'i tanıttığını söyledi.

Endonezya'ya girişi yasaklanmıştı

Endonezya üzerine çalışmaları bulunan Anderson'ın, Suharto dönemi boyunca ülkeye girmesi yasaklanmıştı. Anderson ABD'de Cornell Üniversitesi'nde ders veriyordu.

Çin doğumlu İngiltere ve ABD vatandaşı Anderson, tarihçi Perry Anderson'ın da kardeşiydi.