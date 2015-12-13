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Dünya

Siyaset bilimci Benedict Anderson hayatını kaybetti

Anderson'ın naaşının Endonezya'da yakılacağı ve küllerinin Java Denizi'ne döküleceği açıklandı

13 Aralık 2015 16:21

Siyaset bilimci Benedict Anderson, Endonezya'nın Doğu Java bölgesindeki Batu kentinde otel odasında 79 yaşında hayatını kaybetti.

Anderson, Türkçeye 'Hayali Cemaatler' olarak çevrilen 'Imagined Communities' kitabı ve milliyetçilik üzerine çalışmalarıyla tanınıyordu.

 

Naaşı yakılacak

 

Endonezya'nın Doğu Java bölgesindeki Batu şehrinde otel odasında hayatını kaybeden Anderson'ın naaşının Endonezya'da yakılacağı ve küllerinin Java Denizi'ne döküleceği açıklandı.

 

Son kitabını tanıttı

 

Anderson'ın evlat edindiği oğlu Wahyu Yudistra, babasının her yıl gerçekleştirdiği Güneydoğu Asya ziyaretini yapmak üzere Endonezya'ya geldiğini, Perşembe günü Endonezya Üniversitesi'nde ders verdiğini ve son kitabı 'Milliyetçilik ve Anarşizm'i tanıttığını söyledi.

 

Endonezya'ya girişi yasaklanmıştı

 

Endonezya üzerine çalışmaları bulunan Anderson'ın, Suharto dönemi boyunca ülkeye girmesi yasaklanmıştı. Anderson ABD'de Cornell Üniversitesi'nde ders veriyordu.

Çin doğumlu İngiltere ve ABD vatandaşı Anderson, tarihçi Perry Anderson'ın da kardeşiydi.

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