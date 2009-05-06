Siyasal öğrencileri Atina’da dostluk pekiştirecek

Ankara Üniversitesi Mülkiye Kamu Çalışma Topluluğu, Yunanistan’da Atina Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleriyle bir araya geliyor.



Atina Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin 150. yıl etkinlikleri kapsamında, aralarında akademisyenler, sivil tolum kuruluşları temsilcileri, üniversite öğrencilerinin bulunduğu bir grup Yanistan'da panel düzenliyor. Safia adlı Yunanistan öğrenci konseyinin işbirliği ile Atina Üniversitesi'nde yapılacak panelin başlıca amacı, her iki ülkenin üniversite öğrencileri ve akademisyenlerinin, ortak mekan ve zamanda çeşitli amaçlarla bir araya gelebilmelerini sağlayabilmek.



Bu proje çerçevesinde Mülkiye Kamu Çalışma Topluluğu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin kuruluşunun 150. yıldönümü kapsamında 13-14-15 Mayıs tarihlerinde 'Türk- Yunan ilişkileri ve Avrupa Birliği, Sivil toplum Katılımcılığı, Sosyo-kültürel ilişkiler üzerine değerlendirme” başlıklarını içeren bir panel gerçekleştirecek.



Safia adlı sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve üniversite öğrencilerinden oluşan Yunanistan öğrenci konseyi ve Ankara Üniversitesi’ni temsilen SBF öğrencilerinden oluşacak bu panelin ve gezinin destekçisi Ankara Üniversitesi, Atina Üniversitesi ve T.C. Turizm ve Kültür Bakanlığı.



Ankara Üniversitesi bu organizasyon dahilinde ağırlıklı olarak uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve kamu yönetimi öğrencilerinin oluşturduğu yaklaşık 55 kişilik bir öğrenci gurubu ve Ankara Üniversitesi Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı bölümünden 5 öğrenci ile panele katılacak.

