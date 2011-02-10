-SİYANÜRLÜ ALTINA KARŞILIK FAKÜLTE İZMİR (A.A) - 10.02.2011 - Koza Altın İşletmeleri Şirketi Genel Müdürü Hayri Öğüt, ''Altın Koza Üniversitesi''nin Güzel Sanatlar Fakültesini, İzmir Bergama'da kurmayı planladıklarını bildirdi. Bergama'da altın işletmeciliği yapan Koza Altın İşletmeleri Şirketi Genel Müdürü Hayri Öğüt, Koza İpek Eğitim Sağlık Hizmet Yardım Vakfı'nın ''Altın Koza Üniversitesi''ni kurmak için çalışmaları başlattığını bildirdi. Merkezi Ankara'da bulunacak üniversitenin bazı fakültelerinin İstanbul ve İzmir Bergama'da olmasını planladıklarını kaydeden Öğüt, şunları söyledi: ''20 dönümlük arazi üzerine resim, müzik, sinema ve tiyatro bölümlerinin yer alacağı Güzel Sanatlar Fakültesini kurmayı düşünüyoruz. Gerekli yer tahsisinin gerçekleşmesiyle hemen inşaata başlayarak, fakülteyi gelecek öğretim yılına yetiştirebiliriz.'' Koza Altın İşletmeleri Şirketi'nin Bergama'ya bağlı Kozak Yukarıbey'de yaptırdığı fıstık fabrikası ile Çamavlu köyünde yaptırdığı peynir fabrikasının da bu ay içinde hizmete açılmasının hedeflendiği bildirildi. Söz konuşu şirket daha önce Bergama'da siyanürle altın aranmasından ötürü köylülerin tepkisini çekmişti.