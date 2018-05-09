T24 LogoT24 Logo
Gündem

SİYANÜRLE İNTİHAR EDEN İŞ KADININ CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Yılmaz BEZGİN / İstanbul DHA Kadıköy'de, siyanür içerek yaşamına veren Necla Köker'in otopsi işlemleri tamamlandı

09 Mayıs 2018 18:51

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Yılmaz BEZGİN / İstanbul DHA
Kadıköy\'de, siyanür içerek yaşamına veren Necla Köker\'in otopsi işlemleri tamamlandı. Cenaze yakınlarına teslim edildi.
Bir kimya şirketinin yönetim kurulu başkanı olan Necla Köker (45), Kadıköy\'deki evinde, dün siyanür içerek yaşamına son vermişti. Köker\'in cenazesi AFAD ekipleri tarafından evden çıkartılarak Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Köker\'in otopsi işlemleri bugün tamamlandı. Necla Köker\'in cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak Karacaahmet Mezarlığı Gasilhanesi\'ne götürüldü. 

Görüntü Dökümü:
-------------------------
-Necla Köker\'in cenazesinin Adli Tıp\'tan alınması
-Genel ve detaylar 


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Murat SOLAKYılmaz BEZGİNDHA KadıköyNecla KökerCenazeBirKadıköyKökerAFADAdli Tıp KurumuKaracaahmet Mezarlığı GasilhanesiDökümü Necla KökerAdli Tıp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24