Siyanürle anne ve babasını öldüren Mahmut Can Kalkan'a 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

İzmir'de siyanürlü suyu içirdiği anne ve babasını öldürdüğü, kardeşinin de yaralanmasına neden olduğu suçlamasıyla yargılanan Mahmut Can Kalkan'a 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Adli Tıp Kurumu 1'inci Üst Kurulu, yargılamanın yapıldığı mahkemeye Kalkan'ın cezai ehliyetinin tam olduğunu bildiren raporu göndermişti.

Ne olmuştu?

Kalkan ailesinin Soğukkuyu Mahallesi'ndeki evinde, 14 Mayıs 2019'da meydana gelen olayda, Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü Öğrencisi Mahmut Can Kalkan, potasyum siyanür ile hazırladığı şerbeti, annesi Fatma ile babası Mehmet Kalkan'a içirdi. Kalkan çifti, şerbeti içtikten sonra fenalaştı. Kalkan, daha sonra şerbetten kardeşi 16 yaşındaki Emir Can'a içirmek istedi. Ancak, anne-babasının rahatsızlandığını gören Emir Can tepki gösterdi. Devrilen bardaktaki sıvı çocuğun üzerine döküldü. Sıvıdan Mahmut Can Kalkan ve Emir Can ile küçük kardeşleri Mehmet Taha etkilendi. Hastaneye kaldırılan anne- baba hayatlarını kaybederken, oğulları tedavilerinin ardından taburcu edildi.