"Siyanürle altın aranacak bölgede yaşayan yılkı atları ihale ile toplanacak"

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Afyonkarahisar’ın Emirdağ İlçesi’nde bulunan yaylalarda özgürce dolaşan yılkı atlarının, siyanürle altın arama faaliyeti nedeniyle ihale ile toplanıp yaşam alanlarının dışına çıkartılacağını kaydetti.
Köksal sözlerine şöyle devam etti: “Orada yaşayan vatandaşlarımız, siyanürün insan sağlığına, doğaya ve bölgede yaşayan canlılara zarar verebileceği endişesi içindeler. Buradaki yayla yolları, özellikle maden numunesinin alındığı bölgeye kadar adeta şirketler için özel biçimde yapıldı.