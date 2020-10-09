"Siyanürle altın aranacak bölgede yaşayan yılkı atları ihale ile toplanacak"

Bölgede yaşayan Yılkı Atları'nın toplanması için de ihale açıldığı belirtiliyor. Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü tarafından bir özel şahsın yılkı atlarını sahiplenme talebinin de olumlu bulunduğuna ilişkin resmi yazısı var. Maden şirketinin rahatça siyanürle altın çıkarmasını sağlamak için mi Yılkı Atları yaşam alanından koparılmak isteniyor? Bu yaylalarda siyanürle altın çıkarılma faaliyetlerine son verilmelidir.”