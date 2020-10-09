T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Siyanürle altın aranacak bölgede yaşayan yılkı atları ihale ile toplanacak"

09 Ekim 2020 09:13

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Afyonkarahisar’ın Emirdağ İlçesi’nde bulunan yaylalarda özgürce dolaşan yılkı atlarının, siyanürle altın arama faaliyeti nedeniyle ihale ile toplanıp yaşam alanlarının dışına çıkartılacağını kaydetti.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre CHP Afyonkarahisar Milletvekili TBMM'de yaptığı konuşmayla duruma tepki gösterdi. Köksal “Emirdağ'da verilen maden arama ruhsatından sonra siyanürle altın çıkarılacak. Bölgede yaşayan yılkı atlarının toplanması için de ihale açılacağını öğrendik. Maden şirketinin rahatça siyanürle altın çıkarmasını sağlamak için mi Yılkı Atları yaşam alanından koparılmak isteniyor?” diye sordu.

Köksal sözlerine şöyle devam etti: “Orada yaşayan vatandaşlarımız, siyanürün insan sağlığına, doğaya ve bölgede yaşayan canlılara zarar verebileceği endişesi içindeler. Buradaki yayla yolları, özellikle maden numunesinin alındığı bölgeye kadar adeta şirketler için özel biçimde yapıldı.

Bölgede yaşayan Yılkı Atları'nın toplanması için de ihale açıldığı belirtiliyor. Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü tarafından bir özel şahsın yılkı atlarını sahiplenme talebinin de olumlu bulunduğuna ilişkin resmi yazısı var. Maden şirketinin rahatça siyanürle altın çıkarmasını sağlamak için mi Yılkı Atları yaşam alanından koparılmak isteniyor? Bu yaylalarda siyanürle altın çıkarılma faaliyetlerine son verilmelidir.”

 

 

 

ETİKETLER

yılkı atlarısiyanüraltın aramaEmirdağ
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24