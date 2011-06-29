Siyanürde fatura TMMOB'a kesildi!

T24 - TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Murat Taşdemir, Eti Gümüş A.Ş'nin, Kütahya'daki maden işletmesinde siyanür barajının kısmen yıkılmasının ardından yaptıkları açıklamalar nedeniyle odalarına 30 bin liralık manevi tazminat davası açtığını belirterek, "Odamız, varlık nedeni olan toplumu bilgilendirme, çevreyi koruma ve bilimsel bilgiyi halkla buluşturma görevine yılmadan devam edecek" dedi.



Taşdemir, odada düzenlediği basın toplantısında, bilimsel bilginin toplumla buluşturulması, kamuoyunun sorunlara karşı bilgilendirilmesi ve önlem alınması için çaba harcanmasının zorlu bir süreç olduğunu söyledi.





Odalarının Kütahya'da yaşanan siyanür sorununa dair görevini yerine getirdiğini, doğayı ve insanları kendisine dert edindiğini ifade eden Taşdemir, şunları söyledi: "Kamuoyunu bilgilendirdiği, halka haklarını hatırlattığı, kamu kurumlarına sorumluluklarını anımsattığı için 30 bin liralık tazminat davasına ve saldırılara maruz kalan odamız, geçmişte bu tavırlara karşı boyun eğmemiştir bugün de eğmeyecektir. Varlık nedeni olan toplumu bilgilendirme, çevreyi koruma ve bilimsel bilgiyi halkla buluşturma görevine yılmadan devam edecektir."





Madenleri birer varlık olmanın ötesinde kaynak olarak adlandıran zihniyetle savaşmaya devam edeceklerini belirten Taşdemir, "Bu zihniyetin ülkemiz ekolojisi ve doğal varlıklarını ve insanını tehdit eden tüm faaliyetlerine karşı duracağız. Yöre insanının sağlığını tehdit eden risklere karşı salt insan olmaktan kaynaklanan korkma, öfkelenme, tepki gösterme gibib insani refleks ve değerleri savunmaya devam edeceğiz" dedi.





Davayla, kamu yararı ve halk sağlığını tehdit eden faaliyetlerle ilgili demokratik kitle örgütleri, platformlar ve meslek kuruluşlarınca yapılan basın açıklamalarının engellenmek istendiğini savunan Taşdemir, şu görüşleri dile getirdi:





"Açılan dava vesilesiyle siyanür ile madencilik faaliyeti yürüten şirketleri bir kez daha uyarıyoruz. Siyanür liçi ile yapılan madencilik faaliyetlerine derhal son verin. Bu kararınızla şirketlerinizin itibarlarını, meslek odalarına, demokratik kitle örgütlerine, derneklere, köylülere, gazetelere, hatta avukatlara karşı açtığınız ve bugüne kadar bir tanesini bile kazanamadığınız davalarda istediğiniz bin liralarla değil, ilelebet temizleyin."







Davanın eylülde başlayacağını bildiren Taşdemir, onlarca meslek odası ve demokratik kitle örgütünün desteğinin yanı sıra bir çevre davasında ilk olarak 50'ye yakın avukatın duruşmada kendileriyle olacağını sözlerine ekledi.