Siyanür sızıntısı söylentisi çevrecileri ayağa kaldırdı

Uşak'ın Ulubey İlçesi’nde etkili olan yağmur, Kışladağ Altın Madeni’nde liç sahasındaki rezervlerde çökmelere neden olunca, çevre köylerdeki vatandaşların siyanür sızıntısı yönündeki şikayetleri CHP Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz ve çevrecileri harekete geçirdi. İlk incelemede herhangi bir siyanür sızıntısı tesbit edilmedi.

Kanadalı Eldorado Gold firmasının Türkiye Temsilcisi Tüprag Metal Madencilik firması tarafından işletilen altın madeninde heyelan ve siyanür sızıntısı yönündeki söylentiler üzerine CHP Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, Uşak Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Uçmaklı ve Uşak Valiliği Çevre İzleme ve Denetleme Komisyonu’ndan bazı üyeler maden bölgesine gitti.

Madende incelemelerde bulunarak, su ve toprak numuneleri alan heyet, altın madeninde ve liç alanlarında yaptığı incelemede, madenden siyanür sızıntısının olmadığını belirledi.



CHP'li Yılmaz: Herkesin içi rahat olsun



CHP Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, "Madende yağmur sonucu heyelan oluştuğu, doğaya siyanürlü suyun deşarj edildiği yönünde haber aldık. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri ile madene gelerek su ve toprak numuneleri aldık. İncelemelerin ardından yetkili arkadaşlardan detaylı bilgiler alarak maden sahasını gezdik. Madende siyanür liç alanının daha içeride olduğunu, kayan toprağın liç alanı ile ilgisi olmadığını gözlemledik. Aşırı yağan yağmur sonucu gelen suda herhangi bir olumsuzluk varsa bunu tahlil sonuçları belirleyecek. Şu anda olağanüstü bir durum görmedik" dedi. Kışladağ Altın Madeni’nde siyanür sızıntısının olmadığını ve herkesin içinin rahat etmesi gerektiğini ifade eden CHP’li Yılmaz, "Toprak kayan alan liç alanı değil. Liç alanındaki yarıklar zaman zaman oluşmuş ama kendi alanı içinde kalmış. Toprak kayan alanda madende yeni yapılan fırtına havuzunun hafriyatı var. Herkesin içi rahat olsun. Ayrıca havada siyanür olduğu yönünde kaygımız vardı. Siyanür ölçer aletle sigara dumanını ölçtük. Cihaz sinyal verdi. Madeni cihazla gezdik. Hiçbir sinyal almadık. Bölgede havaya salınan siyanür de yok. Kayaçtan doğaya karışacak bir tehlike mevcut değil. Aldığımız numunelerin 3-4 güne kadar sonuçları alınacak. Sonucu da kamuoyu ile paylaşacağım" diye konuştu.



Şirket müdürü: Bilim adına üzülüyoruz



Kışladağ Altın Madeni’nin kapılarının her zaman herkese açık olduğunu dile getiren TÜPRAG Metal Madencilik Şirket Müdürü Mehmet Yılmaz, "Şeffaf bir yönetim sergilediğimiz altın madeninde sebebi anlaşılamayan, çevresel etkileşim olduğu yönündeki haberin nereden çıktığını bilmiyoruz. Bir gece önce yağmur yağdığı doğrudur. Şiddetli yağışa önlem olarak yaptığımız fırtına havuzlarında su birikintisi dahi oluşmamıştır. Yöre insanımızda bilir ki 5-6 kez daha şiddetli yağmur gördük ve maden sahasında hiçbir olumsuzluk yaşanmadı. Kuvvetli yağışın ardından Valilik İzleme ve Denetleme Komisyonu üyelerini biz çağırarak numune alınmasını istedik. Çevre ve insan sağlığı konusunda hassas olan işletmemize senaryo yazan kişilerin çamur atması bilim adına bizleri derinden üzdü. Madenimizin kapıları herkese açıktır. Dileyen dileği zaman gelip, incelemelerde bulunabilir. Yapılan bu davranış 5 bin kişinin dolaylı olarak ekmek yediği işletmemize atılmış bir çamurdur. Şirketimiz her zaman doğa ve insan sağlığını hep ön planda tutmuş, yaşanabilecek olası tüm olumsuzluklara karşıda yapılan yatırımlarla tüm önlemlerini almıştır" dedi.