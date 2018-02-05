“Siyanür içtim bana dokunmayın” yazılı not bırakarak intihar etti

Antalya’da, yalnız oturan Sercan Ç., evinde henüz belirlenemeyen bir madde içerek intihar etti. Çırağ’ın oturduğu dairede “Siyanür içtim bana dokunmayın” yazılı not bulundu. Bunun üzerine Çırağ’ın dairesinin bulunduğu apartman ile bitişikteki bina güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi, olay yerine uzman ekipler sevk edildi.

Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi 821. Sokak 5 katlı Halil Ak Apartmanı’nın 1’inci katındaki dairede yalnız oturan Sercan Ç.’den (33) haber alamayan yakınları akşam kontrol için geldi. Yedek anahtarla kapıyı açarak daireye giren yakınları Sercan Ç.’yi oturma odasında yerde hareketsiz halde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri müdahale ettikleri Sercan Ç.’nin bilincinin kapalı olduğunu tespit etti. İlk müdahaleden sonra Sercan Ç. ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne götürüldü. Sercan Ç.buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

“Siyanür içtim bana dokunmayın”

Bu sırada evde inceleme yapan polis ve sağlık ekipleri, Sercan Ç.'nin yazdığı tahmin edilen “Siyanür içtim bana dokunmayın” yazılı not buldu. Bunun üzerine Çırağ’ın dairesinin bulunduğu apartman ile yandaki bina güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Polis, sokağı da yaya ve araç trafiğine kapattı. Dairede incelemede yapılması için olay yerine uzman ekipler sevk edildi.

Sercan Ç’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

Afyon'dan özel ekip geldi

Sercan Ç.'nin dairesinde inceleme yapmak için Afyonkarahisar'dan AFAD ekibi geldi. Özel maske takarak daireye giren ekipler, cesedin bulunduğu odada çeşitli haplar, hidrojen sülfür ve hidrojen siyanür kimyasallarının kalıntısına rastladı. Kalıntılardan örnek alan AFAD ekipleri, dairedeki karantinanın devam etmesine karar verdi. Kimyasal gazın, dairenin havalandırılmasının ardından etkisini yitireceğini belirten ekipler, gencin cesedinin Akdeniz Üniversitesi bünyesinde kurulacak arındırma merkezinde arındırıldıktan sonra Sercan Ç.'nin ölüm nedeninin kesin olarak belirlenebileceğini belirtti.

Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan açıklamada, ilk otopside siyanür bulgusuna rastlanmadığı belirtildi.

Sercan Ç.'nin, ölümünden önce Nâzım Hikmet'in 'Yaşamaya Dair' adlı şiirini sosyal medyadan paylaştığı görüldü.

(DHA)