Siyanür faciasına 5 milyon TL ceza



T24 - Kütahya'da siyanürlü atık su barajının çökmesiyle gündeme gelen ETİ Gümüş A.Ş.'ye 3.5 yılda 5 ayrı gerekçeyle toplam 5 milyon 69 bin 678 TL para cezası verildiği ortaya çıktı.







Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, MHP Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın Kütahya Tavşanlı’da faaliyet gösteren Eti Gümüş A.Ş. Gümüş Üretim tesislerine ait depolama havuzlarının birinin 7 Mayıs 2011 tarihinde yıkılmasıyla ilgili yazılı soru önergesini yanıtladı.





Gerekli denetimlerin yapılmadığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını savunan Bakan Bayraktar, 2004 yılında özelleştirilen tesisin çeşitli gerekçelerle 8 denetimden geçtiğini ve sonuçlarını açıkladı.

Radikal gazetesinin Anka'ya dayandırdığı habere göre, denetim sonrasında uygulanan idari yaptırımlar sonrası verilen para cezaları ise şöyle sıralandı:



-Atık varillerle ilgili olarak 28.04.2008 tarihli ve 12 sayılı idari yaptırım kararı ile 346.683 TL idari para cezası verilmiştir.





-Tesisin Tavşanlı İlçesi Aliköy Beldesi Dulkadir Mahallesi kullanma suyu deposuna proses suyu kaçırılması nedeniyle 13.06.2011 tarihli ve 35 sıra nolu idari yaptırım kararı ile 4 milyon 273 bin 845 TL idari yaptırım cezası verilmiştir. Bu olayın 07.05.2011 tarihli ara sedde yıkılması ile ilişkisi yoktur. Bu konuyla ilgili Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.





-Atık Barajı İyileştirme planı ile ilgili olarak 12.07.2011 tarihli ve 43 sayılı idari yaptırım kararı ile 8 bin 544 TL idari para cezası verilmiştir.





-Bakanlıkça ve Valilikçe 1,2,3 ve 4 numaralı atık barajlarında atık verilmemesi konusunda yasaklamaya uyulmadığı için 14.09.2011 tarihli ve 47 sayılı idari yaptırım kararı ile 427 bin 380 TL idari para cezası verilmiştir.





-Bakanlıkça 5 numaralı atık barajında inşaatı aşamasında taahhüt ihlali olarak 13 bin 226 TL idari para cezası verilmiştir.







Siyanür tehliksene karşı alınan önlemler





Bakan Erdoğan Bayraktar’ın açıklamasında tesisle ilgili alınan önlemler ise şöyle sıralandı:





-Tesisin üretim faaliyeti 7 Mayıs 2011 tarih saat 15.30 itibariyle durduruldu.





-Atık barajlarına yeni yük gelmemesi için regülatör diye ifade edilen pompa sisteminden su alınması durduruldu.





-Şirketin ana seddi olan 1 numaralı seddinin güçlendirilmesine derhal başladı. Güçlendirme işlemi DSİ uzman ekibince denetlendi.





-Yapımı süren 5 no’lu atık barajının hızlı bir şekilde tamamlanması için Avrupa standartlarına uygun proje revizyonları yapıldı, şirket talimatlandırıldı.





-Olası en büyük risk ihtimali düşünülerek ana seddin yaklaşık 100-200 metre uzağına çepeçevre güvenlik Seddi inşa ettirildi.





-Acil durum süresince tesise yakın yerleşim yerlerinden İl Sağlık Müdürlüğünce sabah ve akşam içme suyu numunesi alındı, halk bilgilendirildi. Analizlere göre değerler yönetmelikte belirtilen değerlerin altında.





-Kısmi sedde yıkılmasıyla alakalı olarak siyanür veya ağır metal kirlenmesi oluşmamıştır.





