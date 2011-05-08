Siyanür barajının seti çöktü!

T24 - Kütahya'da, gümüş üretim tesislerinde kullanılan siyanürlü suyun depolandığı 3 kademeli barajın bir seti çökünce, çevredekiler büyük panik yaşadı. Uzmanlar, diğer iki set de çökerse büyük bir çevre felaketi yaşanacağını belirtiyor.





Kütahya'da gümüş üretiminde kullanılan siyanurlü suyun depolandığı 3 kademeli barajın bir setinin çökmesi üzerine çevre köylerden toplanan vatandaşlar tesisi bastı.

Tesisin güvenlik görevlileriyle tartışan vatandaşları, olay yerine gelen jandarma ekipleri güçlükle sakinleştirildi.

Çevre köylüleri, "daha önce uyarmalarına rağmen tesis yetkililerinin önlem almadığını, buradan yayılacak siyanürün Sakarya Nehri havzasındaki bütün canlı yaşamını olumsuz etkileyeceğini" söylediler.

Kütahya Valisi Kenan çiftçi, Belediye Başkanı Mustafa İça, Tavşanlı Kaymakamı Numan Hatipoğlu, ve şirket yetkilileriyle yaptığı acil toplantının ardından vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı.

Vali tarafından üretimi durdurulan fabrikanın çevresinde gergin bekleyiş devam ediyor.





