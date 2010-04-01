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Sağlık

Siyam ikizlerine başarılı ameliyat

Brezilya'da yaklaşık 40 doktorun katılımıyla siyam ikizlerini ayırmak için yapılan ameliyat başarıyla sonuçlandı.

01 Nisan 2010 03:00

T24- Siyam ikizlerinin ameliyatını gerçekleştiren Goiania Hastanesi'nden cerrah Zacharias Calil'in açıklamasına göre, birçok organı paylaşan Marie Louise ve Marie Luana'nın 14 saatten fazla süren ameliyatı başarılı geçti.


Calil, 16 aylık kızların hayati tehlikesinin sürdüğünü, ameliyattan sonra organların işlevini yerine getirip getirmeyeceğini görmek için beklemek gerektiğini söyledi.


Siyam ikizlerinin ayrılması için yapılan ve 40 kadar doktorun katıldığı ameliyatın yaklaşık 600 bin dolarlık masrafı, Goias eyaletinin bütçesinden karşılandı.

Doktor Calil, Kasım ayında yaptığı açıklamada, ameliyatın çok zor olacağını ve ikizlerin yaşama şansının yüzde 50 olduğunu belirtmişti. 


Göğüs kafesi, karın ve kalçadan yapışık Marie Louise ve Marie Luana, karaciğer, mesane, anüs ve vajinayı paylaşıyordu. Bu ameliyatın, kafatasından yapışık ikizlere yapılandan sonraki en zor ameliyat olduğu bildirildi.

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