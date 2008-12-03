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Sağlık

Siyam ikizlerinden biri ameliyatta öldü

İngiltere’de, bir hafta önce dünyaya gelen siyam ikizlerini ayırmak için yapılan ameliyatta, ikizlerden bir öldü.

03 Aralık 2008 02:00

İngiltere’de, bir hafta önce dünyaya gelen siyam ikizlerini ayırmak için yapılan ameliyatta, ikizlerden bir öldü.

Doktorlar, Faith ve Hope (İman ve Umut) adı verilen siyam ikizlerinin durumunun kötüleşmesi üzerine dün ameliyata karar vermişlerdi. Göğüslerinden yapışık ve tek karaciğerleri bulunan bebeklerin ayrı kalplere sahip olması, doktorlara başarılı bir ameliyat olacağı umudu vermişti.
Hastane yetkilileri, kız bebeklerden Hope’un ameliyatın ardından hayatını kaybettiğini, Faith’in durumunda değişiklik olmadığını söylediler.

18 yaşındaki anne Laura Williams’ın bebeklerini ayırmak için yapılan ameliyata 40 kadar doktor, hemşire ve sağlık personeli katıldı.

(AA)

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