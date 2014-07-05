62 yıldır aynı bedende yaşıyorlar

ABD 'nin Ohio eyaletinde yapışık olarak dünyaya gelen siyam ikizleri Ronnie ve Donnie Galyon tam 62 yıldır aynı bedende yaşıyor.

DHA'nın haberine göre Yüzlerinden ve bel kısımlarından birbirlerine yapışık olan Galyon ikizlerinin dört kolu ve dört bacağı bulunuyor.

İkizlerin kalpleri ve mideleri ayrı ancak alt sindirim sistemleri yani bağırsakları ve rektumlarıyla penisleri ortak. Tek olan organlar Donnie tarafından kontrol ediliyor.

Ekim 1951'de Ohio'nun Dayton kentinde dünyaya gelen yapışık ikizler, okuma yaşına geldiklerinde “diğer çocukların dikkatini dağıttıkları" gerekçesiyle okula alınmamışlar.