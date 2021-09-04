Siyahların bulunduğu videoyu "primatlar" diye etiketlemişti; Facebook, özür diledi

T24 Dış Haberler

Facebook, kullandığı yapay zekanın siyah insanların bulunduğu bir videoyu 'primatlar' diye etiketlemesinin ardından özür diledi.

The New York Times'ın aktardığına göre Daily Mail tarafından Facebook'a yüklenen ve polis ile siyah vatandaşlar arasındaki bir tartışmayı gösteren videoyu izleyenler, ekranlarında "Primatları gösteren videoları görmeye devam etmek ister misiniz?" şeklinde bir yazı gördü.

Facebook Sözcüsü Dani Lever, USA Today'e yaptığı açıklamada, "Bu açıkça kabul edilemez hata. Olanları kabul ettiğimiz anda konu tavsiyeleri özelliğini kapattık ve tekrar yaşanmasını önlemek için konuyu incelemeye başladık" dedi.

Lever, kullandıkları yapay zekayı geliştirmeye devam edeceklerini söylerken yaşananlar için özür diledi.