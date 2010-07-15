Siyahi sperm seçti

T24- Şarkıcı Sevda Demirel, Leyla Bilginel ve Güner Özkul gibi bir sperm bankası aracılığıyla hamile kaldı. Demirel, siyahi bir erkeğin spermlerini aldı
Banka
bebek 'Sevda'sı! Sevda Demirel de 'babasız bebek yetiştiren' ünlüler kervanına katılıyor. Şansını önce Kıbrıs'ta deneyen ardından ABD'de karar kılan şarkıcı, bu ülkedeki bir sperm bankası vasıtasıyla gebe kaldı. Demirel, "Melez bebek sevdiğim için siyahi erkek tercih ettim" dedi.
AŞKA İNANCIM YOK!
Böyle bir karar almanın hiç kolay olmadığını söyleyen Demirel, nedenlerini şöyle sıraladı: "Anne olmak istiyordum ama aşka ve erkeklere inancım kalmamıştı. Etrafımda babalık vasfına sahip adam da bulamadım."
Oyuncu Leyla Bilginel ve Münir Özkül'un kızı Güner Özkul'dan sonra Sevda Demirel de anne olmak için sperm bankasını seçti. İki haftalık hamile olan Demirel, önce şansını Kıbrıs'ta denediğini ama aksiliklerle karşılaşınca Amerika'da bir sperm bankasına başvurduğunu söyledi.
SİYAHİ SPERM SEÇTİ
Melez çocukları çok sevdiği için sihayi bir erkeğin spermlerini alan Demirel, şöyle konuştu: "Uzun zamandır anne olmak istiyordum. Ama kimseye güvenim, aşka da inancım kalmadı. Erkek arkadaşlarımla evlilik noktasına geldiğim zaman ya aldatıldım ya da sorunlar yaşayıp ayrıldım. Bu yüzden baktım ki etrafımda babalık vasfına sahip insan yok, ben de çocuğumun sorumluluğunu tek başıma almaya karar verdim." Demirel, bu konuda en büyük cesareti, Leyla Bilginel'den aldığını söyledi.