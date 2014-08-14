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Dünya
Deutsche Welle

ABD'de siyah gencin ölümüne tepkiler durmuyor

ABD’nin Missouri eyaletinde 18 yaşındaki bir siyahî gencin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan olaylar beşinci gününe girdi

14 Ağustos 2014 20:52


Ferguson kentinde perşembe gecesi de yüzlerce gösterici, Michael Brown'ın polis tarafından öldürülmesini protesto etmek için toplandı. Polis göstericileri dağıtmak için biber gazı ve sis bombası kullandı. Polisin verdiği bilgilere göre göstericilerden bazıları polise molotof kokteyli attı. Görgü tanıkları olaylar sırasında polisin askerî üniformalı ve ağır silahlarla donanmış olduğunu belirtiyor.

18 yaşındaki Michael Brown'ın ölümüyle ilgili çelişkili ifadeler söz konusu. Polis şefi Thomas Jackson gencin polis memuruyla arbedeye girdiğini, polis otosunun içine doğru ittiği memurun silahını almaya çalıştığını açıkladı. Jackson, memurun adını vermezken, olay sırasında suratına aldığı darbe nedeniyle hastanede tedavi gördüğünü ifade etti. Ancak olay yerinde olan bir arkadaşı, Brown'ın ateş açıldığı sırada ellerinin başının üzerinde olduğunu belirtiyor.

Fox News kanalının yayınladığı çarşamba gününe ait görüntülerde göstericilerin "Eller yukarıda! Ateş etme!" diye bağırdığı ve böylece Michael Brown'ın ölümünü canlandırdıkları görülüyor. Göstericilerin attığı "Adalet yok! Barış yok!" sloganı da görüntülere yansıdı .

Protestolarla ilgili yayın yapan iki gazeteci, kısa süreli olarak gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. St Louis Post-Dispatch gazetesi, muhabirinin polis tarafından tartaklanarak bir içecek otomatına doğru fırlatıldığını yazdı. 10 kişinin gözaltına alındığı protestolar sırasında polise silah doğrulttuktan sonra vurulan 19 yaşındaki bir göstericinin de hastanede yaşam mücadelesi verdiği gelen bilgiler arasında.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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