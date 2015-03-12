Siyahi gencin öldürüldüğü Ferguson'da istifa

ABD Adalet Bakanlığı olayın ardından başlattığı soruşturmayla ilgili raporunu
açıklamış, raporda Ferguson polisi ve yetkililer hakkında ağır suçlamalarda
bulunulmuştu.
Raporda "rutin bir şekilde ırkçı önyargılarla
hareket ettiği" ileri sürülen Ferguson
polisinin şefi Thomas Jackson görevinden ayrıldığını
açıkladı.
"St Louis Post-Dispatch" gazetesi, şehir idaresinde maliyeden sorumlu
John Shaw'un
da istifa edeceğini duyurdu.
Adalet Bakanlığı'nın raporunda, "şehrin kasasını
doldurmak amacıyla Afro-Amerikalılara daha fazla ceza kesildiği" iddiasına yer verilmişti.
Michael Brown'ı öldüren polis yargılanmadı
9 Ağustos'ta Ferguson'da 18 yaşındaki silahsız siyahi genç Michael Brown, bölgede
devriye görevi yapan polis memuru Darren Wilson tarafından öldürülmüştü.
Memur Wilson, gencin kendisine karşı eylemde bulunduğunu ve kendisini savunmak
için Brown'a ateş ettiğini iddia etmiş ama sonradan gencin silahsız olduğu anlaşılmıştı.
Olayın ardından Ferguson'da gösteriler başlamış, bu gösterilere müdahale eden polisin
tutumu gösterilerin daha da büyümesine neden olmuştu.
Oluşturulan 12 kişilik jürinin polis memuru Wilson'ın yargılanmasına gerek olmadığı
yönündeki karar tepki çekmiş, ABD genelinde protesto gösterilerine yol açmıştı.