Siyahi gencin öldürüldüğü Ferguson'da istifa

ABD Adalet Bakanlığı olayın ardından başlattığı soruşturmayla ilgili raporunu

açıklamış, raporda Ferguson polisi ve yetkililer hakkında ağır suçlamalarda

bulunulmuştu.

Raporda "rutin bir şekilde ırkçı önyargılarla

hareket ettiği" ileri sürülen Ferguson

polisinin şefi Thomas Jackson görevinden ayrıldığını

açıkladı.

"St Louis Post-Dispatch" gazetesi, şehir idaresinde maliyeden sorumlu

John Shaw'un

da istifa edeceğini duyurdu.



Adalet Bakanlığı'nın raporunda, "şehrin kasasını

doldurmak amacıyla Afro-Amerikalılara daha fazla ceza kesildiği" iddiasına yer verilmişti.



Michael Brown'ı öldüren polis yargılanmadı

9 Ağustos'ta Ferguson'da 18 yaşındaki silahsız siyahi genç Michael Brown, bölgede

devriye görevi yapan polis memuru Darren Wilson tarafından öldürülmüştü.

Memur Wilson, gencin kendisine karşı eylemde bulunduğunu ve kendisini savunmak

için Brown'a ateş ettiğini iddia etmiş ama sonradan gencin silahsız olduğu anlaşılmıştı.

Olayın ardından Ferguson'da gösteriler başlamış, bu gösterilere müdahale eden polisin

tutumu gösterilerin daha da büyümesine neden olmuştu.

Oluşturulan 12 kişilik jürinin polis memuru Wilson'ın yargılanmasına gerek olmadığı

yönündeki karar tepki çekmiş, ABD genelinde protesto gösterilerine yol açmıştı.