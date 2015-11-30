Siyahi gencin katil zanlısı polisler hakim karşısında

Freddie Gray'in ölümünden sorumlu tutulan altı polis 'adam öldürmek' suçundan
yargılanıyor. Üçü Afro-Amerikan kökenli olan polisler, soruşturma sırasında suçsuz
olduklarını savunmuşlardı. Yargılamanın ilk aşamasında mahkemenin jüri üyeleri
belirlenecek.
Polis şiddeti suçlaması
Freddie Gray, gözaltına alınmasından bir hafta sonra omurilik yaralanması nedeniyle
hayatını kaybetmişti. 12 Nisan'da meydana gelen olayın ayrıntıları henüz açıklık
kazanmazken, Gray'in polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği tahmin
ediliyor.
Gözaltında komaya girdi
Görgü tanıklarının cep telefonuyla çektikleri görüntüler, polisin acı içinde bağıran
Gray'i polis merkezine götürmek için bindirilecek aracı beklerken yere yatırdığını
gösteriyor. Yaklaşık bir saat sonra hastaneye kaldırılan Gray burada komaya girmişti.