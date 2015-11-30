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Dünya
Deutsche Welle

Siyahi gencin katil zanlısı polisler hakim karşısında

ABD'de Freddie Gray adlı siyahi gencin ölümünden sorumlu tutulan altı polisin yargılanmasına bugün başlanıyor.

30 Kasım 2015 11:00

Freddie Gray'in ölümünden sorumlu tutulan altı polis 'adam öldürmek' suçundan
yargılanıyor. Üçü Afro-Amerikan kökenli olan polisler, soruşturma sırasında suçsuz
olduklarını savunmuşlardı. Yargılamanın ilk aşamasında mahkemenin jüri üyeleri
belirlenecek.

Polis şiddeti suçlaması

Freddie Gray, gözaltına alınmasından bir hafta sonra omurilik yaralanması nedeniyle
hayatını kaybetmişti. 12 Nisan'da meydana gelen olayın ayrıntıları henüz açıklık
kazanmazken, Gray'in polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği tahmin
ediliyor.

Gözaltında komaya girdi

Görgü tanıklarının cep telefonuyla çektikleri görüntüler, polisin acı içinde bağıran
Gray'i polis merkezine götürmek için bindirilecek aracı beklerken yere yatırdığını
gösteriyor. Yaklaşık bir saat sonra hastaneye kaldırılan Gray burada komaya girmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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ABD Freddie GrayGrayAfro-AmerikanNisanDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH

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