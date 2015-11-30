Siyahi gencin katil zanlısı polisler hakim karşısında

Freddie Gray'in ölümünden sorumlu tutulan altı polis 'adam öldürmek' suçundan

yargılanıyor. Üçü Afro-Amerikan kökenli olan polisler, soruşturma sırasında suçsuz

olduklarını savunmuşlardı. Yargılamanın ilk aşamasında mahkemenin jüri üyeleri

belirlenecek.

Polis şiddeti suçlaması

Freddie Gray, gözaltına alınmasından bir hafta sonra omurilik yaralanması nedeniyle

hayatını kaybetmişti. 12 Nisan'da meydana gelen olayın ayrıntıları henüz açıklık

kazanmazken, Gray'in polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği tahmin

ediliyor.

Gözaltında komaya girdi

Görgü tanıklarının cep telefonuyla çektikleri görüntüler, polisin acı içinde bağıran

Gray'i polis merkezine götürmek için bindirilecek aracı beklerken yere yatırdığını

gösteriyor. Yaklaşık bir saat sonra hastaneye kaldırılan Gray burada komaya girmişti.