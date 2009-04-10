Siyah üzüm çekirdeği ekstresi şifa kaynağı

Siyah üzümün çekirdeği ve kabuğuyla öğütülerek elde edilen ekstrenin, başta kanser olmak üzere, böbrek taşı, kansızlık, halsizlik gibi rahatsızlıkların tedavisine destek sağladığı ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği bildirildi.



Firma yetkilisi Hasan Tepgeç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adana'daki işletmesinde diğer ürünlerin yanı sıra "New King" markası ve "Vitis Vinifera" adıyla çekirdekli kırmızı üzüm ekstresi üretimini gerçekleştirdiğini kaydetti.



"Vitis Vinifera"nın Latince'de "kırmızı üzüm" anlamına geldiğini kaydeden Tepgeç, "Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Ziraat Fakültesi Gıda Bölümü ve Mersin Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünde yapılan analizlerde, kırmızı üzümün demir, magnezyum, çinko, potasyum, kalsiyum, stronsiyum gibi elementler bakımından çok zengin olduğu belirlendi" dedi.



Ürünün, güçlü antioksidan ve hücre yenileyici özellikleri bulunduğunu belirten Tepgeç, "Sadece eczanelerde satılan ürünün, başta kanser olmak üzere, böbrek taşı, kansızlık, halsizlik, cilt sorunları ve epilepsi gibi rahatsızlığı bulunan kişilerin tedavilerine destek olduğu ve olumlu etki yarattığı yönünde bulgular var. Pek çok hasta bize ulaşarak, ürünü kullanmaya başladıktan sonra durumlarında iyileşme olduğunu bildirdi" diye konuştu.



Tepgeç, ürünün geliştirilmesi aşamasında yoğun Ar-Ge faaliyeti yürüttüklerini kaydederek, şunları söyledi:



"2004 yılında Toptancılar Sitesi mevkisinde kurulan firmamızda, ketçap ve çeşitli sosların üretimiyle işe başladık. Daha sonra üzüm ve üzüm suyu üzerine yoğunlaştık. Diğer ürünlerden kazandığımızı, üzüm ekstresini geliştirmek için yaptığımız Ar-Ge faaliyetlerine harcadık. Ancak, bu harcamaların yüksekliğinin yarattığı sıkıntı ile pazarlamada karşılaşılan güçlükler nedeniyle vergi borcumuzu ödeyemedik.



Adana Valiliğinin desteğiyle KOSGEB ve Dünya Bankası tarafından sağlanan 1 milyon TL'lik teşvikini de vergi borcumuz bulunduğu gerekçesiyle alamadık. Şu anda kaynak sorunu nedeniyle üretim durma noktasına geldi. Sağlık açısından yararlı bir üretim yapmanın sevincini yaşıyor, ama bunu devam ettiremeyeceğimiz için üzüntü duyuyoruz."



Tedaviyi destekleyici olarak öneriliyor



ÇÜ Tıp Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Tuncer, üzüm çekirdeği ve üzüm suyunun antioksidan ve kanserden koruyucu etkisi üzerine araştırmalar bulunduğunu ve sonuçların olumlu olduğunu kaydederek, "Bu maddeler üzerine araştırmalar halen sürüyor. Birçok kanser gurubunun tedavisi sırasında olumlu etki yarattığı da görülüyor. İlaç yerine kullanılmamak kaydıyla, gıda takviyesi olarak tüketilebilir" dedi.



Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Pediatrik Onkoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atila Tanyeli de çekirdekli üzüm ekstresinin kanser tedavisi sırasında destekleyici gıda olarak faydalı olacağını belirterek, "Özellikle bağışıklık sistemini destekleme konusunda fayda sağlayabilir. Hastalara kullanmalarını öneriyorum" diye konuştu.



(AA)

