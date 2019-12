'Siyah' ödülleri sahiplerini buldu

T24 - Afro-Amerikan sanatçılara verilen 2011 BET (Black Entertainment Television) Ödülleri dün akşam yapılan törenle sahiplerini buldu.





Afrikalı-Amerikalıların ve diğer azınlıkların müzik, oyunculuk, spor ve diğer eğlence alanlarındaki başarılarını kutlamak amacıyla düzenlenen BET Ödülleri Los Angeles'ta gerçekleşen törenle dağıtıldı ve tören canlı yayınla BET'te yayınlandı.

2001'den bu yana her yıl gerçekleşen ödül töreninde en çok ödül alan isim Rihanna'yı dövmesiyle gündeme gelen eski sevgilisi Chris Brown oldu. Brown 5 ayrı kategoride ödül kazandı.





İşte gecenin ödül listesi

En İyi Kadın R&B Sanatçısı: Rihanna

En İyi Erkek R&B Sanatçısı: Chris Brown

En İyi Grup: Diddy-Dirty Money

En İyi Gospel Sanatçısı: Mary Mary

En İyi Kadın Hip Hop Sanatçısı: Nicki Minaj

En İyi Erkek Hip Hop Sanatçısı: Kanye West

En İyi Yeni Sanatçı: Wiz Khalifa

En İyi İşbirliği: Chris Brown, Lil Wayne ve Busta Rhymes ile 'Look At Me Now'

Yılın Videosu: Chris Brown, Lil Wayne ve Busta Rhymes ile 'Look At Me Now'

En İyi Klip Yönetmeni: Chris Robinson

En İyi Aktrist: Taraji P. Henson

En İyi Aktör: Idris Elba

Genç Yıldız Ödülü: Jaden Smith ve Willow Smith

En İyi Film: For Colored Girls

En İyi Kadın Sporcu: Serena Williams

En İyi Erkek Sporcu: Michael Vick

Centric Ödülü: Marsha Ambrosius 'Far Away'

Coca Cola Seyircinin Seçimi Ödülü: Chris Brown, Lil Wayne ve Busta Rhymes 'Look at me Now'

En İyi Uluslararası Oyuncu (İngiltere): Tinie Tempah

En İyi Uluslarası Oyuncu (Afrika): 2Face Idibia (Nijerya) ve D'Banj (Nijerya)