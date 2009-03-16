Siyah noktalara son

Hava kirliliği, sigara dumanı, toz gibi çevresel faktörlerle bağlı olarak cilt gözenekleri kapanır. Bu faktörlerle beraber makyaj kalıntıları, cildin iyi temizlenmemesi, az su içmek gibi etkenlere bağlı olarak cilt gözenekleri kapanır.



Nefes almayan cildin yüzeyinde siyah noktalar oluşur. Bir sonraki evre ise sivilce ya da aknedir. Olası cilt problemlerine karşı önlem alabilmeniz, sağlıkla ışıldayan cilde sahip olabilmeniz için doğal temizleyici 2 maske tarifi...



Yoğurt ve limon maskesi



Malzemeler



3 yemek kaşığı yoğurt



1 limonun suyu



Hazırlanışı ve uygulaması



Cam bir kâsede malzemeleri karıştırın. Göz altı çevresi hariç, yüzünüz ve boynunuza maskeyi sürün. l15 dakika bekletin. Ilık su ile durulayıp, yumuşak hareketlerle kurulayın. Yoğurt; cildi besler ve nemlendirir. Ayrıca cildin yağ dengesinin düzenlenmesine yardımcı olur. Limon, cilt temizliğinde en etkili meyvelerden biridir.



Yağlı ciltlere yulaf



Malzemeler



2 yemek kaşığı yulaf ezmesi

Su Hazırlanışı ve uygulaması:

Yulaf ezmesini üzerini geçecek kadar su ile haşlayın.

Cam bir kâsenin içinde çatalla ezin.

Göz altı çevresi hariç, yüzünüz ve boynunuza maskeyi sürün.

10 dakika bekledikten sonra ılık su ile durulayın.



Yumuşak hareketlerle kurulayın. Yulaf, cildi derinlemesine temizler ve yağlanmasını önler. Özellikle yağlı ciltler için ideal bir maskedir.

