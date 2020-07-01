'Siyah maske' kullananlara kötü haber: Koruyuculuğu çok düşük

Dermatoloji Uzmanı Hamza Aktaş, Koronavirüs pandemisi nedeniyle kullanımı artan siyah maskelerin koruyucu özelliği olmadığını, ısıyı emerek ciltte tahrişe ve egzamaya neden olduğuna dikkati çekerek, vatandaşları uyardı.

Dermatoloji Uzmanı Doktor Hamza Aktaş, pandemi sürecinde maske kullanımının önemli olduğunu, yaz mevsiminde maske kullanımının zorlaştığına dikkat çekti. Siyah renkli maskelerin kullanılmasının sıcak havalarda kullanımının zorluğundan söz eden Aktaş, bu maskeleri kullananlara uyarılarda bulundu.

Aktaş, "Siyah renkli kumaşlar güneş ışığını çok fazla emerler ve gereğinden fazla ısıyı kendi bünyelerinde toplarlar bu da maske altındaki derinin daha fazla ısınmasına ve tahriş olmasına yol açabilir. Maskenin üretildiği kumaşta burada çok önemli tabiİ üretilen kumaş çok sağlıklı bir kumaş değilse tabiİ o artan ısı terlemeyle beraber o kumaşın cilde temasıyla birlikte birçok reaksiyon ortaya çıkabilir. Kontakt dermatit egzama dediğimiz reaksiyonlar ortaya çıkabilir. Ya da önceden var olan bir egzama alevlenebilir ya da tetikleyebilir" dedi. (DHA)