Siyah kuşaklı gelin: Tuba Büyüküstün

T24

İkiz bebek beklediğini öğrenince evlilik hazırlıklarını hızlandıran Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak 28 Temmuz'da Paris Başkonsolosluğu'nda gerçekleşen törenle evlenmişti. Yalnızca çiftin ailesinin ve çok yakın arkadaşlarının katıldığı nikaha gazeteciler de alınmamıştı.Çiftin nikahına aile bireyleri ve yakın dostlarının yanı sıra Büyüküstün'ün tanınmasında büyük pay sahibi olan Tomris Giritlioğlu'da katılmıştı. Hürriyet’in fotoğraf talebini reddeden Tuğba Büyüküstün “Aile arasında olsun istiyoruz ve fotoğraf kesinlikle istemiyoruz, kusura bakmayın” demiş hatta dÜğüne katılanların cep telefonlarıyla bile fotoğraf çekmesine izin verilmemişti.Yarım saatten kısa süren nikah töreninin ardından olayı medyadan duyan çok küçük sayıda hayran fotoğraf çekmek istemiş, ancak onlar da Saylak’ın kardeşleri ve özel tutulmuş bir grup tarafından fotoğraf çekilmesini engellemeye kalkınca hayranları tepki göstermişti.