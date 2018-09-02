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Spor

Siyah kuşak tekvandocu Rabia Kuşcu, rahatsızlanarak hayatını kaybetti

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU’da, evinde aniden rahatsızlanan siyah kuşak tekvandocu Rabia Kuşcu (17), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

02 Eylül 2018 02:21

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU’da, evinde aniden rahatsızlanan siyah kuşak tekvandocu Rabia Kuşcu (17), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kastamonu İnönü Mahallesi Salı Pazarı mevkiinde bulunan evlerinde rahatsızlanan ve mide bulantısı şikayeti ile babası tarafından Kastamonu Devlet Hastanesi\'ne götürülen genç sporcu Rabia Kuşcu, doktorların müdahalesi sonrası Yoğun Bakım Ünitesi\'nde hayatını kaybetti. Genç sporcunun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Rabia Kuşçu’nun yarın Taşköprü’nün Alatarla köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
ŞAMPİYONAYA HAZILANIYORDU
Rabia Kuşçu’nun 5-9 Eylül tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek olan Taekwondo Poomse Türkiye Şampiyonası\'na hazırlandığı öğrenildi.

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