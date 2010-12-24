Sİyah kağıtlar polisi hayrete düşürdü

T24 - Cinayet şüphelisi olarak yakalanan zanlının çantasında balya halinde ele geçirilen "siyah kağıtlar" ile ilgili iddialar güvenlik güçlerini hayrete düşürdü. İddiaya göre "siyah kağıtlar", özel bir solüsyona batırılınca 100 dolarlık banknota dönüşüyor.



Edinilen bilgilere göre, 20 Eylül 2008 tarihinde Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Doğanköy'de Ayhan Bilen isimli kişi silahla öldürüldü.

Cinayeti araştıran Siirt İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat timleri Ayhan Bilen'i aralarında sigara kaçakçılığı nedeniyle husumet bulunan Şefik Bilen'in öldürdüğünü belirledi.

Cinayet zanlısı olarak aranan Şefik Bilen'in izini süren jandarma, Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi 64/2 sokak içerisinde bulunan bir evde saklandığını tespit etti. Bunun üzerine Jandarma istihbarat birimine bağlı bir tim operasyon için İstanbul'a gönderildi.

İstanbul'a gelen jandarma timi, Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile birlikte belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Yapılan operasyon sonucunda şüpheli Şefik Bilen, Mehmet Salih Ertem sahte kimliği ile yakalandı.

Bilen'in çantasını arayan güvenlik güçleri, 13 balya halinde 100 dolarlık banknok ebadında 6 bin 500 adet siyah kağıt ele geçirdi. Siyah kağıtların esrarını çözmeye çalışan güvenlik güçleri Şefik Bilen'i konuyla ilgili de sorguladı.



"Dolarları 300 bin TL'ye satacaktım"

Sorgusunda siyah kağıtların bir akrabasınca 160 bin TL karşılığında kendisine satıldığını söyledi.

Siyah kağıtları kendisinde olmayan bir kimyasal maddeye batırdığında 100 dolarlık banknot haline dönüşeceğini belirten Bilen, kağıtları ABD dolarına dönüştürünce 300 bin TL karşılığında satmayı planladığını belirtti.

Sorgusunda siyah kağıtları açıklayan Bilen,"Bu kağıtları bir akrabam Irak'ın kuzeyinden getirdi. Ben 160 bin TL'ye satın aldım. Temin edemediğim bir kimyasal maddeye batırınca ABD dolarına dönüşecekti. Bana öyle söylemişlerdi. Bu dolarları da 300 bin TL'ye satacaktım" dedi.



Irak rivayeti mi?

Ele geçirilen kağıtlar resmi tutanaklara "Sahte para yapımında kullanılan siyah para kağıdı" olarak kayıt edilerek incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderildi.

Organize Suçlarla Mücadele uzmanları, 1991 yılında ABD'nin Irak'a müdahalesi sonrasında sık sık bu tip rivayetlerin ortaya atıldığını belirterek, "Rivayetlere göre ABD, Irak yönetiminin devrilmesi için bölgedeki yerel kuvvetlere balyalarla siyah kağıt göndermiş. Bu kağıtların yine ABD tarafından gönderilecek bir kimyasal maddeye batırılınca 100 dolarlık banknota dönüşeceği söyleniyordu. Uzun yıllardan beri bu yönde rivayetler vardı. Hatta bu rivayet kullanılarak çok sayıda dolandırıcılık olayı da yaşandı" dediler.

Yaklaşık 20 yıldan bu yana bu tip rivayetlerin dolaştığını belirten uzmanlar, ancak bugüne kadar bu kağıttan dolar üretildiğine dair herhangi bir bilgi veya kayıda ulaşamadıklarını belirtti.

Uzmanlar, rivayetlerin muhtemelen dolandırıcılık amaçlı çıkarılmış olabileceğini söyledi. 160 bin TL ödeyerek 6 bin 500 adet siyah kağıt alan ve cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan Şefik Bilen ise çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.