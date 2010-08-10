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Yaşam

'Siyah giymeyin, sivrisinek sever'

Tayland Sağlık Bakanlığı yetkilileri, siyah rengin dang humması taşıyan sivrisineklerin ilgisini çektiği gerekçesiyle, özellikle moda olan "siyah tayt" giyen genç kadınlar

10 Ağustos 2010 03:00

T24- Tayland Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Pansiri Kulanartsiri konuya ilişkin yayımlanan bildirisinde, siyah rengin sivrisinekleri çektiğini hatırlatarak, dang humması salgınına karşı uyarılarda bulundu.


Pansiri, kadınların moda olan siyah tayt ya da herhangi başka koyu renk kıyafet giymekten kaçınmasını tavsiye ederken, böylelikle sivrisineklerin ilgisini çekmeyeceklerini belirtti.
Radikal gazetesinin haberine göre, Tayland’da geçen sene 31,929 dang humması vakası ve 30 ölü kayıtlara geçerken, bu rakam bu yıl yüzde 40 artış gösterdi. Ölü sayısı ilk yedi ayda 43’e yükselirken, 45 binden fazla dang humması vakasının görüldüğü bildirildi.

Dang humması vakaları, genellikle yağışın sıkça görüldüğü mevsimlerde, özellikle haziran ve eylül aylarında artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğunu belirtiyor.

Dang humması ölümleri genelde çocuklarda görülüyor ve aşısı bulunmuyor.

Hastalık yüksek ateş, döküntü, artan başağrısı ve şiddetli eklem ağrısına yol açıyor. Hastalığın en şiddetli hali iç kanamaya, karaciğer büyümesine ve dolaşımın durmasına yol açıyor.

"Bu yıl dang hummasının yaygın olduğu bir yıl" diyen bakanlık yetkilileri, "fakat endişe verici olan insanların önlem almaktan uzak olması" diye konuştu.

Sivrisinekler, çiçek vazoları, kavanozlar, çöp kutuları gibi farklı yerlere her konuşta 400’den fazla larva bırakıyor.

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