Siyah giymenin beş kuralı

Asilliğin ve şıklığın rengi olarak bilinen siyahı giymenin kuralları olduğunu biliyor musunuz?



Siyah daima asil ve şık bir renktir. Ama siyah giymenin de belli kuralları var. Giymeden önce siyah giyme kurallarına göz atmakta yarar var.



İmaj Danışmanı Suna Aslan’a göre siyah giymenin 5 ana kuralı var.



* Siyahları birbiriyle eşleştirirken dikkat! Hangi kumaş olursa olsun baştan aşağı siyah giyinirken üzerindekileri takım olarak almadıysan ton farkını göz ardı etmemelisiniz. Siyah bir etekle siyah ince çorap ve siyah bir gömlek eşleştirdiğinizi düşünelim, etek kahveye gömlek mora çorap da griye çalmamalı, siyahın tonunu tutturmak zordur. Özellikle alışverişlerde buna dikkat edin, bu siyah ceket siyah eteğimle de pantolonumla da ne güzel olur deyip, aldanmayın. Eşleştireceğiniz parçayı mutlaka yanınıza almakta fayda var. Kendinizi baştan aşağı siyah ile de boğmayın. Siyah ve beyaz çok güzel bir ikili olabiliyor.



* Pamuklular daha çabuk solar, rengini kaybeder. Bir de penye bluzlar söz konusu olunca sık yıkanma da işin içine giriyor nasıl dayansınlar. Aklınızda olsun içinde likra ya da merserize karışım olan pamuklular hem daha dayanıklı olur, hem de siyah daha derin tonlarda güçlü bir siyah olur. Özellikle penyelerde bluzlarda kumaşın likralı olmasına özen gösterin ki, siyahınızın ömrü uzun olsun.



Ne kadar sevsek de siyahlarımızla vedalaşma zamanı geldiğinde işi pek uzatmamak gerek. Solmuş siyahlar bizi de soldurmasın değil mi?



* Açık tenliler siyah giyerken rengi yüzüne fazla yakın kullanmamaya özen göstermeli. Ayrıca siyahı yine yüzden uzak tutmak lazım, çünkü siyah yorgun gözleri daha belirgin hale getirir.



* Siyahı rengarenk kemerler ile daha hoş bir hale getirebilirsiniz.



* Taktığınız takılar ile basit siyah bir elbise sizi bir peri kızına çevirebilir.

