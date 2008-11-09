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Yaşam

Siyah elbisenin evrimi

Her zaman vazgeçilmez olan siyah elbiseler yeni sezonda romantik, asi ve ağırbaşlı olarak karşımıza çıkıyor.

09 Kasım 2008 02:00

Her zaman vazgeçilmez olan siyah elbiseler yeni sezonda romantik, asi ve ağırbaşlı olarak karşımıza çıkıyor.

Kollarda ya da etek kısmında kullanılan fırfırlar, siyah elbiseye yeni bir boyut getiriyor. Fırfırları nedeniyle sade havasından uzaklaşan bu elbisede aksesuarın minimum tutulması gerek. Böylece siyah elbise asaletini korumuş oluyor. Siyah renge ışık getiren pullar ve işlemeler de LBD'in yeni sezon yorumlaması. Siyah işlemeli elbiselerde eğer kıyafet baştan aşağıya pullar ya da taşlarla süslüyse, sade modelleri tercih etmek en akıllıcası.

Ayrıca makyaj ve saçınızı da abartmamaya dikkat etmelisiniz. Gotik modasının hâkim olduğu yeni sezonda, tepeden tırnağa siyaha bürünebilirsiniz. Ayrıca dantel gibi detaylar da kullanarak kıyafetinizi daha etkili kılabilirsiniz. Ama "Ben klasiğim," diyorsanız Coco Chanel'in çizgisinden şaşmayın ve yine diz boyunda sade hatlı siyah elbiseleri tercih edin.

Seçerken nelere dikkat etmeli?

* Siyah elbiseyi alırken bir sezonluk olarak kesinlikle düşünmeyin. Her zaman giyebileceğiniz siyah elbisenin iddialı modellerini seçmek yerine klasik çizgide olan modellerine yatırım yapmalısınız.
* Senelerce giyebileceğinizi düşünerek siyah elbisenizin kumaş kalitesine de özen göstermeniz akıllıca bir alışveriş olacaktır. Unutmayın, siyah elbiseyi gösteren, modeli kadar kumaşıdır da...
* Sezonun gotik modasında baştan aşağıya siyah giymek moda. Ama siyah renginde de ton farklarının olduğunu unutmayın ve siyah tonunu tutturmaya özen gösterin.
* Siyah elbisenizin ömrünü daha da uzatmak isterseniz mutlaka kuru temizlemeye verin.
Böylece kolay solmasını da engellemiş olacaksınız.

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