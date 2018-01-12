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Dünya

Siyah çocuk mankenin annesi, ırkçılıkla suçlanan H&M'yi savundu

H&M'e sweatshirtün tanıtımında siyah bir çocuk kullanması nedeniyle 'ırkçılık' eleştirisi yöneltilmişti

12 Ocak 2018 16:24

İsveç merkezli giyim devi H&M'in internet sitesindeki bir ürününün tanıtım fotoğrafında 5 yaşındaki siyah çocuk mankenin üzerindeki sweatshirt'te 'Ormanın en havalı maymunu' yazması nedeniyle ırkçılıkla suçlanmıştı. Siyah çocuğun annesi Terry Mango, bir çok ünlü isminde aralarında yer aldığı firmayı eleştirenlere seslenerek  "Sürekli ortalığı velveleye vermeyi durdurun. Aşın artık bunları" dedi.

TIKLAYIN-H&M, siyah çocuğa giydirdiği "Ormandaki en havalı maymun" sweatshirtü için özür diledi

H&M'in internet sitesindeki bir tanıtımında siyah çocuk manken üzerinde "Coolest monkey in the jungle" (Ormandaki en havalı maymun) yazılı bir kapüşonlu bir sweatshirt yer almış, bir çok ünlü isminde yer aldığı çok sayıda insan markayı ırkçılık yapmakla suçlamıştı.

İlk olarak New York Times'ın siyah yazarı Charles M. Blow'un "Aklınızı mı kaçırdınız?" notuyla paylaştığı fotoğraf, sosyal medyada kısa sürede binlerce etkileşim almıştı.

İsveç merkezli H&M firması eleştirilerin ardından görüntüyü sitesinden kaldırıp; özür dilemişti.

"Gereksiz bir konu"

Sputnik'te yer alan habere göre, Irkçılık suçlamalarının ardından İsveç'in başkenti Stokholm'de yaşayan Nijerya asıllı anne Terry Mango, Facebook'tan açıklama yaptı. 

Mango "Annesi benim ve bu oğlumun modellik yaptığı yüzlerce giysiden biri. Sürekli ortalığı velveleye vermeyi durdurun. Bu gereksiz bir konu. Aşın artık bunları" dedi.

Bazı sosyal medya kullanıcılarının Mango'nun açıklamalarını sorgulaması üzerine bunlara da yanıt veren çocuk mankenin annesi" Konuyu anlamamayı seçtiğimden değil bu benim düşünce tarzım olmadığından dolayı anlamadım, kusura bakmayın. Herkes kendi fikirlerinden sorumludur" ifadelerini kullandı.

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